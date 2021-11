Un ventilador cayó del techo en un aula del Colegio Nacional Buenos Aires e hirió a tres alumnos de segundo año del secundario, por lo que uno de ellos debió ser internado y los otros sufrieron golpes leves.

El accidente, que se dio a conocer en las últimas horas, sucedió el pasado viernes durante una clase, por lo que la escuela a se vio obligada a realizar una inspección e interrumpir el funcionamiento de todos los ventiladores del edificio.

El ventilador caída en el aula.

Según contó el padre de uno de los chicos que fue lastimado, el ventilador le cayó a su hijo en la nuca y lo golpeó con una de las paletas, lo que le generó un pequeño corte y un chichón en la cabeza.

De todas formas, el hombre manifestó que cuando ocurrió el incidente llamó el vicerrector del colegio y lo comunicó con la médica de la institución que había revisado a su hijo: "Me dijo que tenía un chichoncito, que no era nada. Me habló con tal tranquilidad que le creí. Lo que me llamó la atención fue que me dijo si quería ir a buscarlo, a lo que le respondí que si era algo leve podía volver a casa por su propios medios".

"Cuando le veo la cabeza noto que tenía un tremendo golpe, no era ningún chichoncito. Me asusté tanto que lo llevé a la clínica y los médicos también se sorprendieron al revisarlo", aseguró el padre de uno de los estudiantes afectados.

El techo donde se desprendió el aparato.

Una vez que lo atendieron le realizaron una tomografía y, por temor a cualquier tipo de descompensación, decidieron dejarlo internado durante 8 horas.

"El médico me dijo que mi hijo se salvó porque el ventilador lo golpeó con una de las paletas, pero que si le pegaba el motor lo podía haber matado", concluyó el hombre en declaraciones al canal TN.