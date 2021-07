VIDEO: Prendió fuego su moto para evitar que la secuestre la Policía

Un insólito hecho ocurrió en Buenos Aires y quedó registrado en una grabación: un joven decidió prender fuego su moto para evitar que sea secuestrada por la Policía de Tránsito.

El hecho se registró en un control de tránsito en el barrio porteño de Villa Lugano, donde los agentes le pidieron al hombre que detuviera la marcha de su moto para revisar su documentación.

Cuando advirtieron que el motociclista no tenía los papeles al día, los efectivos le habrían dicho que iban a secuestrarle el vehículo porque tenía la cédula vencida.

Frente a esta situación y enojado con las autoridades, el joven desprendió la manguera de nafta del tanque, hizo chispa con un encendedor y prendió fuego la moto.

Si bien este inusual hecho ocurrió el pasado martes por la noche, recién se dio a conocer este jueves mediante una filmación realizada por testigos que circulaban por el lugar.

Una de las agentes que estuvo en el lugar, Vanesa, indicó en diálogo con el canal TN: "Tenía la cédula vencida, pero no se podía ver bien la edad. No nos decía a qué se dedicaba, solo nos decía que no el podíamos retener la moto y que la iba a prender fuego".

Y agregó que "una vez que nos disponíamos a devolverle la documentación, volvió a amenazarnos que iba a incendiar la moto. Intentamos calmarlo y le dijimos que eso podía agravar su situación".

"Nos dimos cuenta por las personas que circulaban por el lugar. Por suerte vinieron rapidísimo los bomberos y pudieron controlar la situación", relató la mujer.