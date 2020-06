Polémica por la prisión domiciliaria de tres hermanos acusados de abuso

El barrio Covimet, emplazado sobre el carril Sarmiento de Godoy Cruz, fue escenario de protestas por una causa de abuso sexual a menores que se originó hace casi un año (expediente 18755/19) y la cual tiene como imputados a tres hermanos de apellido Tonelli.

Vecinos del lugar y familiares de los niños, de 7 y 11 años, que habrían sido vejados por su padre y hermanos de éste, todos mayores, reclamaron que los acusados violan la prisión domiciliaria que pesa sobre ellos hace nueve meses (tres meses lo pasaron en la cárcel).

La investigación del hecho, abuso sexual con acceso carnal, está a cargo del fiscal Gustavo Stroppiana, quien a raíz de los últimos episodios sucedidos por este caso, informó que darán un comunicado oficial al respecto.

El Ciudadano se comunicó con la abogada de la familia de los niños, Bárbara Córdoba, quien explicó que existen pruebas en contra de estos jóvenes y que ella pedirá el revocamiento de la prisión domiciliaria por denuncias de salidas fuera de término.

“Solicité los rondines porque hay denuncia de varios vecinos que los han visto salir de noche cuando no se puede, esto me fue negado porque dicen que para eso tienen las pulseras electrónicas, las cuales no funcionan correctamente, y por eso solicitaré la revocación de la domiciliaria”, indicó la letrada.

Por otro lado, Córdoba confirmó que la Fiscalía pidió la prórroga por seis meses de la investigación. “Si han pedido esta extensión de la investigación es porque falta prueba por rendir”, señaló.

Mauricio Cardelo, abogado de los hermanos Tonelli, negó que sus defendidos hayan violado la prisión domiciliaria que cumplen hace varios meses.

"No hubo ningún tipo de violación, al contrario, ellos fueron quienes avisaron a la Fiscalía porque sonaban las alarmas de las pulseras, por ello le cambiaron los aparatos y se preocupan más que el Servicio Penitenciario porque es una tarea que no deberían hacer", afirmó el defensores.

Material pornográfico

En la nota, la abogada reconoció que de las computadoras de los imputados se secuestró mucho material pornográfico. “Habían videos descargados de pornografía infantil, maltrato infantil, abusos sexuales con sometimientos y fotos en situación de baño y por las características físicas podría ser de uno de los niños; una persona normal no tiene esto en su computadora y si bien no es una prueba directa, demuestra un grado de perversión”, añadió Córdoba.

Por lo pronto, el 23 de este mes habrá una audiencia donde se tendrá que definir la modalidad de prisión de los imputados y la prórroga de la investigación. La imputación que pesa sobre los hermanos Tonelli es por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo (padre) y por la condición de guarda (tíos) en concurso real.