Podrían imputar a la exreina de la Vendimia que hizo una juntada con amigos

Fue uno de los escándalos del fin de semana... Al parecer en la noche del sábado, la exreina nacional de la vendimia 2015 Rocio Tonini Valdivia realizó una juntada con amigos, cuando este tipo de encuentros se encuentran vedados por la pandemia.

Esa reunión fue transmitida en vivo en la cuenta de Instagram de la soberana por lo que sufrió el escrache en las redes sociales.

A partir de allí es que el fiscal Oscar Sívori se encuentra avanzando en la investigación, y Rocio Tonini Valdivia y sus amigos podrían ser imputados por violar el artículo 205 del Código Penal.

La misma justicia tomó conocimiento de este hecho a través de las redes sociales y de las denuncias que llegaban por parte de usuarios de diversas plataformas.

Según explicó el funcionario judicial la reunión no se realizó en la casa de Valdivia sino en una vivienda del departamento de Rivadavia, donde habría estado la reina nacional y otros jóvenes. Además habría una reina departamental de Rivadavia, y una reina de turismo que está domiciliada en ese mismo departamento. Hasta ahora son cuatro los identificados.

"Estamos investigando la posible comisión del artículo 205 del Código Penal, en donde habrían participado siete personas, de las cuales cuatro identificadas hasta el momento, una de ellas es la soberana de la Vendimia, pero los otros jóvenes que también estaban en la transmisión en vivo", indicó.

Por ahora se encuentra personal de Investigaciones de Rivadavia trabajando en los videos y durante estos días se podrían secuestrar los teléfonos de las personas que están identificadas. Sívori explicó que luego se procedería a las imputaciones.

La vivienda en Rivadavia, donde se realizó la reunión está identificada, sin embargo "nosotros en todas las causas penales tenemos que tener las pruebas fehacientes y eso nos van a dar los teléfonos celulares con el geoposicionamiento de las personas que estuvieron en el lugar".

"La transmisión es muy clara, es una juntada de amigos que es transmitida en vivo. De hecho en las redes sociales hay un descargo y un reconocimiento de responsabilidad por parte de una de las involucradas, pero eso no quita que nosotros sigamos investigando esta situación que ha sido flagrante", finalizó el fiscal.

El descargo de la reina

En todo el ámbito de la provincia de Mendoza se encuentran prohibidas las reuniones de amigos, decisión que fue comunicada hace unas semanas por el mismo Rodolfo Suárez y su equipo sanitario por el aumento de contagios de COVID-19.

Está comprobado que en estas juntadas se producen la mayor cantidad de infecciones, ya que no se respeta el distanciamiento social, ni se tienen los cuidados necesarios.

"Fuimos unos tontos que hacían 4 meses no se veían", comienza el largo descargo que Rocío Valdivia realizó en su perfil de Facebook.

"Hemos cumplido a ciegas la cuarentena por 2 meses hasta que tuve que volver a trabajar, solo veía a mis abuelos y primitos cuando se podía", indicó la soberana

Y luego continuó: "me da bronca porque en serio la cumplí como pocos. Hacer la juntada que hicimos fue porque una de las chicas vive sola y quién nos conoce sabe su situación y su realidad, no tiene a nadie más que a nosotras no aguantaba más; somos su familia".

Luego criticó a quienes no cumplen con la cuarentena: "entiendo que hay muchos que no pueden ver a las personas que aman, pero yo me canso de ver juntas de gente grande, de pibes como yo que suben fotos videos festejan cumpleaños, ya nadie a esta altura respeta nada".

El texto completo

Fuimos unos tontos que hacían 4 meses no se veían, ni se juntaban ni para el día del amigo. Ni hemos ido a un bar, pq nos cuidamos por nuestras familias. (Yo creo que fui una vez a uno cuando se habilitó poder ir) he cumplido a ciegas la cuarentena, por dos meses hasta que tuve que volver a trabajar, y de ahí ir y venir a casa. Solo veía a mis abuelos y primitos, cuando se podía.

Me da bronca, pq en serio, la cumplí como pocos.

Ayer la juntada que hicimos, fue pq una de las chicas vive sola y quién nos conoce, sabe su situación y su realidad, no tiene a nadie más que a nosotras, no aguantaba más. Somos su familia.

Entiendo que hay muchos que no pueden ver a las personas que aman pero yo me canso de ver juntadas de gente grande, de pibes como yo. Que suben fotos, videos, festejan cumpleaños. Y nadie a esta altura, respeta nada. Nos tratan de pelotudos e inconcientes y los he visto saludarse hasta con un abrazo, cuántos que salen por salir a la calle cuando les han dicho que no. Que hasta para ir al cajero no respetan el distanciamiento social, ni para comprar en el kiosco. A mi no me vengan a decir que en cuatro meses no han visto ni a la tia como ese diario puso en sus titulares. Me matan a mí por ser la boluda que subió a las redes la juntada en una amiga, solo por quién fui.

No me justifico, pero que necesidad de ser tan malos y seguir generando contenido de odio? Que les pasa por la cabeza?

Comentar que soy una poco empática y solidaria, una desagradable, dejarme como una mierda y basura humana cuando ni siquiera me conocen, pq tenes que estar muy de mambo para describirme justamente a mi, así. A mi o a mis amigos, comentar sobre nuestras personas por un error que tuvimos, que seguramente vos también lo tuviste, pero no tuviste la mala suerte que nosotros.

En fin, ME DISCULPO por mi y por mis amigos. Y LES ASEGURO QUE ESTO NOS HIZO MAL. Hicimos lo mismo que vos haces, solamente que yo soy una boluda conocida y a mi me salieron a matar. Seamos realistas.

Afrontaremos las consecuencias, como adultos que somos. Porque es lo que nos merecemos. No nos hacemos los otros, afrontamos lo que pasó. Y espero que esto que nos afectó muchísimo, les sirva como ejemplo a cada uno que lea esto, para darse cuenta que no es joda lo que estamos viviendo y que hay que cuidarse, y que la ley es la ley y no se infringe. Nos guste o no, es lo que nos toca hoy en día. Es lo que tenemos que vivir, bajo presión de una pandemia que nos ha afectado a todos sentimental y económicamente.