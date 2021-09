Un colegio del partido bonaerense de Tres de Febrero fue escenario de un insólito conflicto entre dos hombres que acudieron a buscar a sus chicos al mediodía de este jueves. Según fuentes judiciales, la pelea se desató por una discusión que sus parejas habían tenido días atrás en un grupo de WhatsApp.

Cuando los dos padres se encontraron a la salida del Instituto Evangélico Americano, en Caseros, se desató la pelea cuerpo a cuerpo que fue registrada por una cámara de seguridad cercana, y en la que uno de los dos resultó gravemente herido en un ojo.

La conversación de las mujeres se desarrolló vía mensajes de audio en que ambas se descalifican fuertemente. "Yo con mamás luchonas no hablo", dijo la esposa de Esteban B. (46) a la de Alberto M. (52), a lo que ésta última respondió "Ya nos vamos a ver, y espero que me lo digas en la cara" después de otros insultos. Esto bastó para que al otro día, M y la mujer - que aún no ha sido identificada - increparan a B al dar con él en la vereda del colegio.

Video de la pelea

Como se puede ver en las imágenes, los padres intercambiaron palabras y M arremetió contra B, por lo que tuvieron que intervenir efectivos de la policía bonaerense que se encontraban en esa cuadra.

Tras un breve intercambio de palabras, M comenzó a golpear con violencia al otro hombre. En clara desventaja, B recibe una patada de la mujer que precede a un fuerte golpe en la cara por parte del marido, que logra derribar a su rival para que ambos siguieran pegándole en el piso hasta la llegada de efectivos policiales que estaban en esa cuadra.

Inmediatamente, los agentes de la policía bonaerense y la Policía Federal detuvieron al agresor, que fue trasladado a la comisaría 1era de Caseros donde quedó a disposición de la UFI 1 del Departamento Judicial de San Martín. B, por su parte, fue trasladado a una clínica en Ramos Mejía, donde los médicos comprobaron que uno de los golpes le habría ocasionado la pérdida de la vista en uno de sus ojos.

El audio que inició el conflicto

Con estos elementos, se espera que el fiscal Fabricio Iovine le tome declaración indagatoria el acusado, y que presten testimonio otros padres de otros alumnos que formaban parte del grupo de WhatsApp y que presenciaron la agresión.

El caso fue caratulado en principio como "lesiones graves", aunque las fuentes judiciales indicaron que si se constata la pérdida de la visión, se podría recaratular como "lesiones gravísimas", cuyas penas son mayores.