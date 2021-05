Noralí Hornz, la joven acusada de estafadora, no tiene más prisión domiciliaria

La joven Noralí Hornz, quien fue noticia luego de haber sido acusada de estafar a más de 40 personas en la zona Este de la provincia, recuperó la libertad pero con algunas condiciones impuestas por la Justicia.

La mujer, que hasta el lunes cumplía con un arresto domiciliaria por ser madre de un niño, vio revocada esta condición ya que, según fuentes judiciales, “no había más denunciantes, tenemos la prueba secuestrada y no hay riesgo procesal, al no tener condena anterior no reúne los requisitos para mantener la prisión preventiva”.

Pero Hornz, de 34 años, debe sí o sí respetar una serie de requisitos como por ejemplo, “presentarse en la Fiscalía a firmar y no poder salir del departamento San Martín salvo autorización de la Justicia. “También existe una caución por parte de su abogado”, comentaron.

Por otro lado, los fiscales a cargo de la investigación, hablamos de Martín Scatareggi y Gustavo Jadur, le han “informado” a las entidades crediticias que “los créditos quedan cancelados porque hay un litigio por causas ilícitas, por lo que no se puede tomar acción legal contra tomadores o garantes”.

“En esta causa hay personas que figuran titulares de cinco créditos y son garantes de otros créditos”, indicaron.

Recordemos que cuando estalló este caso, luego de detenerla, a la joven se la imputó por el delito de estafas reiteradas y falsificación de documentos públicos y privados, lo cual tiene una condena excarcelable que va desde un mes hasta dos años de prisión.