Nahir Galarza recibió una dura noticia a cuatro años del crimen de Pastorizzo

Uno de los crímenes más impactante de las últimas décadas en la Argentina tiene un nuevo capítulo, ya que se conoció que Nahir Galarza, acusada de asesinar a Fernando Pastorizzo, no estaría transitando un buen momento en la cárcel.

Nahir recibió hace unos días la noticia del divorcio de sus padres, el policía Marcelo Galarza y la expolicía Yamina Kroh. Si bien la disolución quería ser guardada bajo siete llaves, se filtró la información que corrobora la separación legal.

El divorcio se decretó bajo resolución N° 19247 del Juzgado de Familia, Civil y de Menores N° 2 de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia Entre Ríos a cargo de la doctora Florencia A. Amore, Secretaría N° 2, a cargo de Maria Luisa Roko.

El fallo de la Justicia indica: "Decretar el Divorcio de los cónyuges: Yamina Fabiana Kroh y Marcelo Mariano Galarza quienes contrajeron matrimonio por acto civil realizado el 5 de mayo de 2017, en la Ciudad de Gualeguaychú, Departamento Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos asentado bajo Acta N° 87, Folio N° 87, Tomo I, del libro de Matrimonios respectivo.

Este documento demuestra que los padres de Nahir Galarza contrajeron matrimonio tan solo siete meses antes del crimen del 2017.

El impacto de la noticia de la separación sería tan grande para la joven, ya que Jorge Zonzini, en su libro 'El Silencio de Nahir, crónica de un linchamiento mediático', anticipaba no solamente las hipótesis no investigadas del caso, que involucrarían un hermético pacto de silencio familiar así como también un acto de amor de la joven de autoinculparse para que sus padres no fueran a prisión o fueran investigados, por el hecho de que tal circunstancia dejaría huérfano a Aaron, el hermano menor de Nahir que, como es de conocimiento público, es un chico con discapacidad.

Cabe recordar que a su madre, Yamina, le hicieron la prueba del dermotest para ver si había partículas de pólvora en sus manos y también se objetaba la similitud de la figura femenina que se veía en las cámaras de seguridad esa madrugada, y su padre era el dueño del arma que provocó la muerte de Fernando.

Fernando Pastorizzo, de 20 años, fue asesinado por quien era su novia, Nahir Galarza (en ese entonces 19 años), en Gualeguaychú, Entre Ríos. La joven se convirtió rápidamente para la Justicia en la mujer más chica en recibir prisión perpetua.

El hecho se remonta al 29 de diciembre de 2017, es decir que ya se acerca un cuarto aniversario del trágico suceso.

La joven continúa detenida en la Unidad Penal de Mujeres N° 6 de Paraná tras ser condenada a prisión perpetua. Fallo que actualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está revisando.