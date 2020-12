Mendoza se movilizó pidiendo justicia por Florencia Romano

Se concretó este viernes una marcha con vecinos, familiares y amigos de Florencia Romano (14), la joven hallada sin vida la tarde de este jueves, en calle Alsina del departamento maipucino.

La convocatoria se realizó a través de distintas plataformas y a partir de las 17 la gente comenzó a reunirse en el Parque Canota, con la intención de terminar la concentración en el lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Se cantaron consignas contra la violencia de género y el colectivo, las mujeres lideraron el encuentro. Ni una menos tuvo gran protagonismo, en medio de la consternación y la angustia y se compartía el mismo comunicado:

"Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas

A cada minuto, de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, los desaparecen

No olvide sus nombres, por favor, señor presidente

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!"

Que caiga con fuerza el feminicida

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia, justicia, justicia!

Que caiga con fuerza el feminicida

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor".

Al mismo tiempo otra concentración multitudinaria se organizó y se moviliza con el mismo reclamo de justicia en el KM0 de la Ciudad. La marcha recorre las calles mendocinas y tiene previsto llegar hasta la explanada de casa de Gobierno.

Entre tanto, a las 21hs está prevista una nueva convocatoria, con el apoyo del Club Maipú.

