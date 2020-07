Maipú: lo atacó una jauría y lo mató

El ataque de una jauría terminó con la vida de un hombre en el departamento Maipú durante horas de la noche del viernes.

La fatalidad tuvo lugar en una granja avícola situada sobre calle Laprida al 3.000.

Wilberto Gutiérrez de 48 años de edad, aparentemente salió a recorrer el sitio cerca de las 23 y acompañado por varios canes, entre 6 y 8 . Entre los animales había algunos de raza dóberman.

Según el relato de su hijo, un joven de 19 años, él se encontraba en la entrada de la granja cuando observó que los perros que iban a su encuentro, tenían manchas de sangre en el hocico, fue en ese momento que salió en busca de su papá presintiendo que la macabra evidencia podía tener algo que ver con su progenitor.

Cuando se adentró en el sitio, encontró a su familiar malherido y en el piso.

Aparentemente, los familiares de Gutiérrez no lograron trasladarlo a un hospital en un vehículo particular. Cuando personal del SEC llegó hasta la granja, no pudo hacer más que constatar la muerte del hombre a causa de las gravísimas heridas sufridas, presentaba desgarros y mordeduras compatibles con las de perros.

En el caso intervino la Oficina Fiscal N°10 de Comisaría 10°.