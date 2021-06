La vidente del caso Abigail: "Uso el poder de la mente y el corazón"

A casi dos meses de la desaparición de Abigail Carniel, de 18 años, nada de sabe de ella y la desesperación continúa en franco ascenso.

Luego de los últimos rastrillajes en el predio del ex club Jorge Nebwery, los cuales dieron resultado negativo, ahora se conoció que la vidente mendocina Verónica Contreras marcó, mediante sus técnicas, que el cuerpo de la chica podría estar en la zona de El Challao, departamento Las Heras.

"Nací clarividente y puedo percibir cuando alguien está muerto, siempre trabajé para la Justicia y en esta oportunidad me contacté con la madre de Abigail por recomendación de la mamá de Julieta González; vine a hacer el trabajo de la Justicia porque no se perdió un animal, se perdió una persona", le contó a El Ciudadano.

La mujer, oriunda de Malargüe y con experiencia en cuestiones esotéricas, argumentó que según su tarea el cuerpo de la jovencita estaría detrás de la iglesia de El Challao. "Yo habló por lo que me transmite Abigail, no me importa lo que digan los demás porque yo voy a demostrar que ella está en el kilometraje que yo medí", indicó.

Por otro lado, Contreras señaló que para efectuar sus trabajos como vidente no utiliza objeto alguno. "Uso el poder de la mente y el corazón porque también soy madre de dos mujeres", deslizó.