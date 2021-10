La defensa comparó a Gil Pereg con el 'Loco Juan'

Este martes comenzó el juicio contra Nicolás Gil Pereg, el israelí acusado de asesinar a su madre y a su tía en enero de 2019 en una propiedad de Guaymallén. Desde la defensa del acusado intentaron comparar al imputado con el Loco Juan.

El proceso contra el acusado comenzó con los alegatos del fiscal Fernando Guzzo, quien aseguró: “Pereg no es una persona común, pero eso no lo hace inimputable”.

La continuidad de los alegatos iniciales tuvo como protagonista a Claudia Vélez, integrante de la querella.

“Las dos mujeres fueron víctima de la cruel masacre que realizó sobre sus vidas, trabajaré con los fiscales para demostrar que Pereg sabía lo que hacía, una vez que las mató hizo maniobras sobre sus cuerpos”, explicó.

Fernando Guzzo, Claudia Ríos y Claudia Vélez.

Por otro lado, la letrada afirmó que “ustedes van a escuchar a los testigos y estoy segura que llegarán a una única conclusión, que Gil Pereg las mató haciendo pleno uso de sus faculta mentales”.

La defensa

“Es un solo discurso de la defensa contra los alegatos de la Fiscalía y querella. Pareciera que acá solo existe un discurso y a ustedes se les pide condena, no se analiza que existen otras posibilidades”, indicó Lautaro Brachetta, uno de los defensores del israelí.

“En ningún caso Pereg quedará en libertad y caminando en nuestra ciudad, estará encerrado en un penal en Mendoza o en otro país como Israel, o en un establecimiento psiquiátrico”, sostuvo.

Los abogados defensores de Gil Pereg.

Por su parte, su colega Maxi Legrand puso el foco en la justicia y la humanidad.

“La justicia es dar cada uno lo suyo, si el imputado mató a alguien de manera consciente debe ser condenado pero si no lo hizo así, no debe ser condenado. Ustedes como jueces y seres humanos tienen que hacerlo como humanos y no como animales como pide el fiscal”, contó.

“Hay muchos testigos y peritos de pruebas. Les pediremos que no se queden con un solo testigo ni una palabra que defina el juicio, queremos una sociedad justa porque eso no lo vemos actualmente”, agregó el reconocido penalista.

En otro punto de sus alegatos, el defensor citó el caso del Loco Juan, haciendo alusión a los problemas mentales de este personaje, que supo ser muy querido en Mendoza.