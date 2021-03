Intensa búsqueda de Tehuel: lleva desaparecido 12 días

En las últimas horas de este martes se intensificó la búsqueda de Tehuel De la Torre, el joven de 21 años que lleva desaparecido 12 días. Fue visto por última vez el 11 de marzo en la localidad bonaerense de San Vicente y, de acuerdo con la denuncia, se dirigía hacia la zona de Alejandro Korn para encontrarse con un hombre que le ofreció trabajo de mozo en un evento. Desde ese día inició la desesperada búsqueda de sus familiares.

El principal sospechoso y detenido es un hombre identificado como Luis Alberto Ramos, con quien se iba a reunir Tehuel. En el domicilio la Policía encontró restos quemados de un celular y una campera similar a la que llevaba puesta el joven, quien iba vestido con zapatillas azules, pantalón gris, camisa blanca manga corta, campera azul y una gorra.

Fue su pareja quien radicó la denuncia en la Comisaría 1° de San Vicente, mientras que su familia contó que Ramos le habría pedido que fueran hasta su casa, ubicada en la calle Mansilla 1203 del barrio La Esperanza. Según la geolocalización que se aplicó al celular, se pudo determinar que el joven llegó a las 19 horas al domicilio y hasta las 12 del día siguiente, el teléfono seguía emitiendo señal desde la misma zona. De esta manera, se procedió al allanamiento en el marco de la investigación liderada por la fiscal Karina Guyot.

Según trascendió, el hombre le dijo a la Policía que en su vivienda le indicó a Tehuel que no podía darle trabajo, por lo que el joven le pidió dinero para volver a su casa. Para demostrar que no tenía efectivo, se habrían dirigido a un cajero automático y, al ver que no tenía saldo, se saludaron y cada uno siguió su camino.

Sin embargo, los investigadores constataron que los registros de su cuenta de débito no registran movimientos y las cámaras de seguridad del banco no muestran que hayan estado ahí. Es por eso que Ramos quedó inmediatamente detenido e imputado, hasta ahora, por falso testimonio. Sin embargo, tendría antecedentes de violencia y venta de drogas.

Mientras tanto, la Policía sigue trabajando en el domicilio del sospechoso y se desplegaron unos 300 efectivos de la Policía Bonaerense para el rastrillaje, a los que se sumaron la división de canes y la Policía Científica, un operativo parecido al que de desplegó en el caso M. Por su parte, familiares y vecinos se concentraron en la casa del detenido y reclaman por la aparición con vida de Tehuel.