Horror en la escuela Cano: denuncian a un profesor por abuso sexual

Un hombre fue denunciado y detenido hace cuatro días acusado de abusar de un alumno en la escuela primaria Guillermo Cano, de Guaymallén. Según indicaron fuentes, el presunto autor ya habría estado preso por un suceso similar en 2015 y no le habrían pedido certificado de buena conducta para el cargo que ejercía.

Luego de la noticia, los familiares y padres de los alumnos que concurren a ese establecimiento salieron en busca de una respuesta para que el hombre sea removido y además que a partir de ahora se pidan antecedentes: "El temor es que si sigue o no sigue, si habrá más cuidado. Nunca se hizo una reunión, ni nada informativo, nosotros nos hemos enterado por el diario”, explicó a Canal 9 la madre de un joven.

Asimismo agregó: “A mí personalmente me parece un error muy importante, no pueden no saber qué docentes están adentro, porque hay tanto niñas de 12 años como niños de 8", manifestó con preocupación por el historial de hechos que tendría el acusado y que fue tomado en el cargo sin problemas.

"Este hombre está cumpliendo una condena por un hecho similar en el 2015. En el 2015 este hombre cometió un tocamiento en una parroquia cuando era catequista, allí se le aplicó una condena de 3 años condicional por el hecho de abuso sexual simple", concluyó.

Por su parte el jefe de Gabinete de la DGE, Patricio Cabrera, explicó en horas de la mañana a Canal 9 que el profesor por el momento "está separado del cargo y a disposición de la justicia”.

Con relación a los antecedentes, exclamó que hay que tener en cuenta cuestiones burocráticas: "El certificado de antecedentes penales es un trámite que antes llevaba mucho tiempo obtenerlo: “En la actualidad hay un montón de herramientas con las que contamos hoy que en su momento no se contaba. Todo requiere una adecuación a la normativa, pero no es una tarea reactiva tampoco de la Dirección General de Escuelas. El modificar esto es algo que consideramos necesario".

Así, aseguró que desde la directiva se analiza que estos certificados puedan pedirse con más periodicidad y para todas las titularidades.