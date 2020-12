Habló el padre de Belén, la policía que se suicidó tras la viralización de sus videos íntimos

A sus 26 años y siendo madre de dos hijos, Belén decidió quitarse la vida tras las fotos y videos íntimos que se hicieron públicos. Todo indica que los mismos habrían sido viralizados por su expareja, Tobías Villarruel.

San Román se desempeñaba en el Comando de Patrullas Rural hacía poco tiempo. Según trascendió, Asuntos Internos le abrió un sumario luego de que se conocieran las fotos y los videos que Villarruel habría difundido con la intención de extorsionarla.

Su padre, Marcelo San Román, fue entrevistado en TN y expresó su dolor: “Mi hija era un ser de luz, querida por todo el mundo. Era una funcionaria policial excelente: los mismos jefes me lo dijeron. La única víctima es Belén. No importa lo que hizo en su vida privada o con quién lo hizo. Ella confió en alguien”.

Sobre la situación de intimidad, Marcelo dijo que su hija estaba bien y que nunca se mostró afectada: “Nunca imaginamos este desenlace. Nunca pensé que mi hija se fuera a quitar la vida. No me entra en la cabeza, no lo entiendo”.

Finalmente, sobre la expareja de Belén, Marcelo decidió no nombrarlo pero añadió que este hecho “ojalá sirva para que lo sancionen y que todos sepan que el que viraliza ésto tenga una pena de prisión, porque con una multa no alcanza en el caso extremo como el de mi hija. Que quede preso, que pague el daño que causó”, sentenció.