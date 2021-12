Manifestantes que se oponen a la ley de megaminería realizaron este jueves una movilización en la capital provincial de Rawson donde provocaron destrozos e incendiaron oficinas de la Casa de Gobierno en Chubut, tras la aprobación de la ley que habilita la actividad minera en los departamentos de Telsen y Gastre.

En consecuencia, un grupo de personas lograron ingresar al edificio y prender fuego varias salas. Además, se hicieron pintadas con consignas en contra del proyecto, de los legisladores que votaron en favor del mismo e incluso del gobernador Mariano Arcioni, quien horas atrás había promulgado la ley.

En este sentido, Belén Branchi, abogada y comunicadora de la provincia de Chubut, habló este viernes con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y fue consultada por la minería a cielo abierto en la provincia y los disturbios ocurridos en la capital: “Lo que sucedió es que una vez más, como todos los años, el Gobierno provincial avanza en su intento de la minería a cielo abierto en Chubut", aseguró.

"Esta es una historia que lleva dos décadas en la provincia. Hace 20 años que el pueblo viene resistiendo que el estatismo megaminero se lleve adelante en la provincia, principalmente en la meseta. El centro norte de la provincia es donde pretenden colocar la actividad, es donde hay uno de los yacimientos más grandes de plata y plomo de Latinoamérica", continuó Branchi.

Asimismo, la abogada manifestó que “hay una centena de proyectos mineros a la espera de que se abra la posibilidad de que la megaminería se habilite. Este año las asambleas presentaron por segunda vez un proyecto, iniciativa recolectando en pandemia más de 30 mil firmas para impedir que esto suceda. Por la lucha del pueblo de Esquel existe la ley provincial 5.001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto con el uso de cianuro en toda la provincia. Pero a su vez esta ley habilitaba la posibilidad de una zonificación".

“Lo que sucedió es que le dieron tratamiento al proyecto de manera imprevista y no logramos entender cómo formalmente lo hicieron. Aprobaron la ley de zonificación minera, es una ley que viene siendo resistida por gran mayoría de la población de Chubut, organismos e instituciones que se han proclamado en contra. Hay una mesa técnica y científica que se conformó para analizar esta ley y sugirieron y recomendaron que no fuera tratada y aprobada. Es un proyecto de ley que además debió ser sometida a consulta libre, previa e informada a las comunidades de pueblos originarios que habitan el territorio. Como se viene diciendo hace años la población de Chubut no quiere la megaminería en su territorio", sostuvo la mujer en diálogo con El Ciudadano.