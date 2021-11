Gil Pereg: señalan que tiene “altas condiciones de peligrosidad”

En la segunda semana del juicio por jurado contra el israelí Nicolás Gil Pereg. Luego de varios testigos ofrecidos por querella y Fiscalía, llegó el turno de los propuestos por la defensa del hombre acusado de un doble homicidio cometido en Guaymallén en 2019.

Uno de los primeros que pasó por el estrado fue un psicólogo especializado en investigación de homicidios, quien hizo hincapié en la enfermedad mental que posee el imputado.

“Seguimos insistiendo en que él llega desde Israel con un diagnóstico de enfermedad mental, que es esquizofrenia paranoidea, y acá se le fue agravando al quedar solo, lo que demuestra una falla del sistema por ausencia de tratamiento psiquiátrico”, contó.

Por otro lado, el testigo se refirió a la imputabilidad que se está discutiendo en este juicio. “No es una persona normal, entre comillas, y reviste una peligrosidad alta, ha cometido un acto gravísimo a todas luces. La imputabilidad la define la señora jueza y nosotros consideramos que tiene una enfermedad mental que puede llevarlo a actuar de modo tal que no dirija sus acciones”, dijo.

Además, el perito de parte reconoció que el sistema penitenciario provincial tendría que tener un lugar específico para este tipo de presos. “Deberíamos tener pabellones para personas con problemas mentales como ocurre en Estados Unidos, acá lo más parecido que tenemos es el pabellón Prisma en Ezeiza. Esta persona en un penal, y sin tratamiento, corre riesgo y corren riesgos otras personas. Aún se corre más riesgo si le llevan un gato a la celda”, señaló.

Sobresimulación

El profesional de la salud mencionó el término 'sobresimulación', algo que habría puesto en práctica Pereg: “Hay pacientes que teniendo la enfermedad mental agrandan los síntomas con un propósito particular, la sobresimulación de Pereg, en este caso, es por los aullidos en la sala de debate porque no soporta que lo cuestionen, se cree que porque es inteligente no tiene una locura, lo cual es un error técnico. En los cuadros psicóticos no hay perdida de lucidez, los lapsos van variables, hay abogados o médicos que tienen esquizofrenia, por ejemplo”.

“Los antecedentes de Pereg o las rastas de barro que tenía en su cabeza, es probable que haya actuado mediante una motivación delirante, siempre hablamos en términos de probabilidades. Lo de tener gatitos con su madre entra dentro de su raid delirante”, añadió.

En tanto, el psicólogo indicó que las condiciones de peligrosidad del israelí difícilmente puedan desaparecer. “Es poco probable que a pesar de recibir tratamiento como el del hospital Sauce, nunca van a remitir sus condiciones de peligrosidad y ser una persona apta para caminar libre por la calle. Pereg tenía un pasaje a Roma, que había sacado antes del hecho y si el fuese tan psicópata, se habría tomado el avión, pero él alertó a la Policía sobre el paradero de su tía y madre”, sentenció.

Testigos del martes

Durante la jornada de este martes se destacan dos nombres en la lista de testigos, todos ofrecidos por la defensa técnica de Gil Pereg, quienes ofrecerán sus testimonios de forma virtual, en ambos casos. Uno de ellos será Moshe Pereg, tío del acusado, mientras que el restante es Mariano Castex, reconocido psiquiatra forense de nuestro país.

Informe de Jeremías Chacón y Rebeca Rodríguez