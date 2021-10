General Alvear: una vicedirectora fue brutalmente golpeada por una madre

La vicedirectora del colegio Pioneros Alvearerenses de General Alvear fue víctima de una violenta golpiza el pasado miércoles. Según indicaron las fuentes la mujer habría sido agredida por la madre de un alumno y a través de sus redes sociales manifestó tener miedo por lo sucedido.

El comisario, José González luego del hecho expresó: “Cómo víctima tenemos a la vicedirectora, que es la agredida, pero si se toman más declaraciones de testigos, puede llegar a haber otra víctima".

A partir de estas declaraciones se supo que la madre tuvo acciones violentas, en principio, con una celadora del mismo establecimiento por defender a su hijo y luego de reclamar por un superior, fue cuando comenzó la discusión con la docente a cargo de la escuela.

“El hecho ya fue denunciado, se hicieron las medidas, se recepcionó la denuncia de la víctima, está individualizada la parte agresora, se han realizado las pericias y ya está trabajando la oficina fiscal de 14 con la intervención de la fiscalía en turno", sostuvo el jefe policial, pero a pesar de esto la mujer expuso la situación en sus redes sociales:

"Bueno... todo mi agradecimiento a todos los que se solidarizaron con esta terrible y denigrante situación... 22 años de carrera y soportar esto. Con muchas ganas de renunciar a esta hermosa profesión. Ya estamos cansados de ser maltratados y por eso no me molesta que se sepa lo ocurrido"

Y manifestando su dolor expresó: "Toda situación de violencia no debe ser silenciada ni naturalizada, pido a Dios que proteja a todos mis compañeros porque muchos estamos con miedo... y nadie, pero nadie de un directivo a un celador se merece esto. Cada uno da lo que tiene en su corazón ante estas situaciones. Espero que esto sirva para que muchas personas que se creen con derechos de usar la violencia ya sea de este tipo en un lugar de trabajo"

Así finalizó: "Por todos los compañeros trabajadores es por ustedes: no quiero que se repita más este tipo de situaciones, nadie merece ser violentado y ya es hora que empecemos a entenderlo. Muchas gracias por todo el acompañamiento recibido y las disculpas no alcanzan. No, no se pega y a las horas se pide perdón, eso es un círculo al cual no voy a entrar. Es hora que aprendamos a respetar..."

¿Qué dijo la DGE?

Sobre este tema, que conmocionó a la comunidad sureña, habló Magalí Oneschuk, delegada de la regional suereste DGE en el departamento Alvear. “Se hizo todo lo correspondiente por el protocolo y se dictó una medida de restricción tanto para la madre y el establecimiento. La víctima aún no vuelve a trabajar porque estaba internada”, manifestó.

Por otro lado, la funcionaria declaró que desde que ella está en su cargo “es la primera vez que ocurre un hecho de estas características”.