En la noche de este martes trascendió que Delfina Pan, de 28 años fue presuntamente asesinada en Miami Beach en un episodio que está siendo investigado como femicidio. Según la primera información difundida por los investigadores, el cuerpo de la joven argentina presentaba varias heridas de arma blanca que le habrían provocado la muerte y fue hallado cerca de la calle 73 de la ciudad costera de Florida, Estados Unidos.

El crimen se habría producido el lunes por la tarde y, de acuerdo a lo informado en los primeros reportes, se investiga si el autor del ataque fue un hombre sospechado de haber estado "obsesionado" con Delfina. Su fallecimiento se constató luego de haber sido trasladada al Jackson Memorial Hospital de Florida, donde fue ingresada junto al agresor, que presentaba heridas en el cuerpo.

Quién era y a qué se dedicaba Delfina Pan

Nació en la Ciudad de Buenos Aires y se recibió de diseñadora gráfica en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Iniciada su vida profesional en Argentina, fundó su propia agencia creativa Attic Salt, la cual llevaría a Estados Unidos años más tarde cuando emigró para continuar trabajando en ese país.

Vivía hace poco más de un año en la zona de Miami conocida como "Little Argentina" junto a Melanie, una amiga de la infancia. Al tomar conocimiento de la muerte de su compañera de hogar, la joven expresó su conmoción en Instagram: "Estoy en shock, me arrebataron a la persona más importante que tenía en mi vida, me arrebataron a quien con nuestros errores y defectos estuvo ahí para mi en cada segundo desde que llegué a este país".

Junto a Melanie, Delfina había abierto un canal de YouTube donde ambas compartían consejos para aquellas personas que quieren migrar a Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la joven de 28 años promocionaba su trabajo como ilustradora, fotógrafa y animadora: "Me destaco en animaciones para redes sociales, campaña de productos, foto producto y lifestyle", figuraba en la descripción de sus perfiles.