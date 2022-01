Este miércoles un hombre de 37 años se hizo pasar por el mánager del cantante L-Gante para evitar hacerse el test de alcoholemia en un control en el Parque San Martín, en Mar del Plata. Luego de atrincherarse dentro de su camioneta de alta gama durante varias horas, le secuestraron el vehículo.

El conductor del auto argumentó que no se quería hacer el test porque tenía "miedo de contagiarse" de coronavirus. Además, dijo ser productor musical y representante de L-Gante, y también que tiene un bar en Caballito y juega al handball en el Club Ferro Carril Oeste.

Ante la negativa del conductor, identificado como Juan Fernández Somoza, los inspectores llamaron a la Policía y efectivos se hicieron presentes en el lugar sin entender cuál era el motivo por el que el hombre se resistía a realizarse el test de alcohol en sangre.

Luego de 5 horas, el supuesto representante y su compañero se retiraron del lugar caminando y mientras eso sucedía, su acompañante le habría dicho: "¡Cómo te vas a negar a hacerte un test!", según informaron fuentes policiales.

Los agentes de la comisaría 9° de Mar del Plata dijeron a la prensa local que se trató de un caso de "resistencia a la autoridad", pero como no hubo agresiones hacia el personal, el fiscal Daniel Vicente, todavía no decidió la imputación y por eso no fue detenido, pero sí le secuestraron la camioneta.

Asimismo, trascendió que el dueño del vehículo pertenece al mundo de relaciones públicas en Mar del Plata y que contrata y coordina shows, pero que no es parte del staff del cantante de cumbia 420.