Femicidio | Nuevo testimonio clave en la causa de Nancy Videla

Luego de que la autopsia confirmara cómo murió Nancy Videla, quien había estado desaparecida desde el 26 de noviembre, hubo un nuevo testimonio clave en la causa de femicidio que tiene a un único sospechoso.

Se trata de la declaración de una mujer que alquilaba una de las habitaciones de la casa donde se encontró el cuerpo de Nancy, es decir, la vivienda de Damián Lezcano Mendoza, que se encuentra detenido por el crimen.

El testimonio, que se tomó el jueves 2 de diciembre, dio información reveladora que le permitió a los investigadores armar parte de la secuencia previa y posterior al asesinato.

Las declaraciones claves

La mujer afirmó que la casa ubicada en Ingeniero Budge tiene 4 habitaciones en alquiler, todos monoambientes. En uno de ellos vive el dueño y principal acusado.

La testigo contó también que usaba el departamento de Lezcano Mendoza para cocinar. Fue un día en el que estaba ahí cuando escuchó que "sonó un teléfono celular" que el hombre "tenía escondido arriba de un pequeño techo".

En la declaración dice que el sospechoso agarró rápidamente el celular "dándole la espalda" a ella e intentó silenciarlo varias veces. "Este es el celular de mi hija que se lo olvidó acá", le dijo Lezcano a la inquilina a pesar de que ella no había preguntado nada al respecto.

Por ese motivo, la sospecha de los investigadores es que era el teléfono de Nancy, que hasta ahora no ha sido encontrado. También detalló que Lezcano le contó quién era Nancy y que solían juntarse a tomar mates. A su vez le mostró la foto de perfil de ella en WhatsApp.

"Mirá que linda muchacha", le dijo el hombre de 70 años mientras le relataba que venía de Rosario y tenía carencias, motivo por el cual "la ayudaba". Pero eso no fue lo único, sino que también le dijo que Nancy tenía un ex novio llamado Alan que "la acosaba" y estaba "obsesionado con ella".

Siguiendo el relato, la testigo dijo que el sospechoso le pidió ayuda para revisar la cuenta de Instagram de la víctima. "Me parece que esta chica me miente, me parece que tiene un novio", le habría dicho Lezcano.

Así, cuando esta persona supo que Nancy estaba desaparecida, quiso revisar el chat de WhatsApp del hombre, pero la conversación y el contacto habían sido borrados.

Entre otras cosas aseguró que había un olor "nauseabundo" en la casa y que el ahora detenido intentó disimularlo con carne en mal estado. Luego lo vio haciendo un pozo en forma de "L" y le dijo que lo hacía para arreglar una cañería, a pesar de que nuevamente la mujer no le había preguntado nada. En ese mismo lugar fue encontrado el cuerpo de Nancy.

Por último, una de las frases más relevantes que Lezcano le dijo: "A vos si te preguntan algo sobre Nancy no digas nada, porque la gente es muy chismosa. Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabes nada y no la conoces".

El constructor y prestamista de origen paraguayo está acusado por "homicidio agravado por violencia de género" y hasta el momento se ha negado a declarar. Además , ya tenía una imputación por homicidio simple en La Matanza, que data del 2002 y todavía no tiene resolución. Se cree que pudo haber un ataque sexual y el juez rechazó el pedido de excarcelación de la defensa.