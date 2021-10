Femicidio: asesinó a la joven con la que vivía y su mamá lo denunció

Una mujer se presentó en la Comisaría para denunciar a su propio hijo por asesinato. La madre del joven indicó que el muchacho mató a la chica con la que convivía en una casa ubicada en la calle Virgen de Luján al 1.100, en la localidad bonaerense de Guernica.

Todo comenzó este jueves, cuando una mujer se presentó en la seccional Primera de Presidente Perón para denunciar a su hijo, ya que indicó haber tomado conocimiento de que el joven, de 23 años, asesinó a su amiga Lara Franco en la casa en la que convivían, ya que mantenían una relación de amistad, y que el cadáver estaría dentro de esa propiedad.

La víctima presentaba una profunda herida en el cuello, según constataron policías del Comando de Patullas de Presidente Perón, que llegaron al lugar alertados por un llamado al teléfono 911.

En declaraciones televisivas Liz, hermana de la víctima, dijo que los familiares del presunto asesino, sabían del crimen “desde las siete de la tarde y recién a las diez de la noche fueron a hacer la denuncia”, y que Lara el joven “eran amigos desde hace ocho años”.

Desde el grupo íntimo de la joven asesinada, relataron que en los últimos días Lara había llamado por teléfono a una amiga para contarle que se quería ir de la casa –donde vivía con el acusado-, ya que “la había amenazado agarrándola del cuello porque él quería estar con ella y ella no quería saber nada”.

En tanto Nicolás, hermano del prófugo, contó que llegó de trabajar y que el joven le comentó lo que pasó: “Me dice que estaban tomando en la casa, que estaban tomando pastillas, y que empezó una discusión y que le pegó una puñalada, pero no me lo quería decir, me dijo que se mandó un moco”, explicó Nicolás.

Por último, la madre del acusado negó haber demorado la denuncia a su hijo para facilitar su huida, tal como aseguran los familiares y amigos de la víctima.