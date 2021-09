Empezó el juicio por jurado contra un policía acusado de 'gatillo fácil'

Este lunes comenzó un juicio que puede quedar en la historia de nuestra provincia. El por qué de la trascendencia de este caso radica en que será un policía quien podrá ser juzgado por un jurado popular por el crimen de Ricardo Bazán, ocurrido en el 2019 en la zona oeste de la capital mendocina, algo que no suele hacerse mediante este tipo de juicios. En aquel momento, en un confuso episodio dos policías detuvieron a tres jóvenes (entre ellos una mujer que era menor de edad) que circulaban en una camioneta en “actitud sospechosa” pero uno de ellos se negó y salió corriendo, por lo que uno de los agentes salió a perseguirlo y le disparó, aparentemente por la espalda, en lo que se conoce como un caso de gatillo fácil.

Después de esta situación, Ricardo Bazán murió por las heridas y al uniformado Alexis Méndez lo imputaron por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario público.

En los alegatos de apertura de este juicio, los fiscales Fernando Guzzo y Andrea Laso le hablaron al jurado y sostuvieron su teoría de que el acusado es el culpable de este asesinato. “Lo mató de puro guapo, yo les pido a ustedes que hagan justicia por toda la sociedad mendocina”, manifestó el fiscal.

Por su parte, una de las abogadas de Méndez defendió al ex policía que enfrenta este proceso judicial. “No les vengo a pedir la absolución porque Alexis es culpable pero no como pide la querella ni el Ministerio Público, no tuvo la intención de matar a Bazán y estaba cumpliendo su servicio en un barrio peligroso y a oscuras”, indicó la letrada.

El juez técnico de este juicio es Mateo Bermejo.