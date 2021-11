Lucio Dupuy: el forense que realizó la autopsia aseguró que "nunca vio algo así"

A días del asesinato de Lucio Dupuy, de 5 años, por el que están siendo investigadas su madre Magdalena Espósito Valiente y su novia Abigail Pérez, el médico forense que realizó la autopsia reveló detalles sobre las causas del fallecimiento y las heridas que constató en el estudio. Según determinó el especialista Juan Carlos Tolouse, "el cuerpo tiene cicatrices antiguas que es imposible determinar de hace cuánto".

Confirmó, además, lo asentado en el informe preliminar: el niño fue asesinado a golpes que le provocaron múltiples contusiones y una hemorragia interna. "Este nivel de golpes y ensañamiento no lo vi nunca. Eran evidentes las lesiones, yo creo que alguien lo tiene que haber visto andando o por la calle y podía darse cuenta", contó Tolouse en diálogo con Telefé.

En línea con lo anterior, el profesional explicó que las heridas mortales no fueron ocasionadas por un solo golpe, sino por varios seguidos. "No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca", agregó, en alusión a la violencia con la que fue atacado Lucio.

Realizada la autopsia definitiva, Toulouse entregará en las próximas horas el informe completo a la fiscal Verónica Ferraro, quien formará parte de un equipo de investigación especial para el caso junto a los fiscales Walter Antonio Martos y Marcos Hernán Sacco, de la fiscalía especializada en Delitos de Violencia Familiar de Santa Rosa.

Mientras tanto, las dos acusadas por el delito de homicidio simple, aunque agravado por el vínculo en el caso de su madre fueron trasladadas a otra provincia. Las autoridades de la Policía de La Pampa decidieron el cambio del paradero de las mujeres debido a los disturbios ocasionados por manifestantes en la Seccional 6º, donde ambas estaban detenidas anoche.

Una vez que se conoció el caso se viralizaron capturas de WhatsApp de una vecina que denunció el 25 de agosto de 2021 que escuchaba los golpes que recibía el pequeño. También en esos chats revela que la pareja de la madre lo golpeaba; no obstante, el Poder el Poder Judicial de La Pampa informó esta mañana que "hasta el momento no hay evidencias de que exista denuncia alguna o presentación por presuntos maltratos".