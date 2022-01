El comunicado de Nández tras ser denunciado por violencia de género

El jugador uruguayo Nahitan Nández, exBoca, fue denunciado en las últimas horas en su país por su expareja, y madre de sus hijos, quien lo acusó de ejercer violencia doméstica, psicológica y patrimonial, según la información de los medios locales que difundieron la noticia.

Al futbolista del Cagliari, lo fueron a buscar a su domicilio por la Fiscalía de Maldonado con posibilidad de detenerlo, pero ya no se encontraba ahí por haber vuelto a Italia para reincorporarse a su equipo.

Tras la explosión de la noticia, en las últimas horas desde el entorno de Nández difundieron un comunicado en el que el deportista desmiente las versiones difundidas y aseguró estar tranquilo por su forma de obrar, y esperará a que la Justicia investigue lo sucedido.

"Mi partida de Uruguay fue el 29/12/2021 dado que debía reintegrarme a mi Club en Italia el día 31/12/2021. Ello claramente fue antes de haberse presentado la denuncia contra mí", expresó el futbolista en el escrito que tiene como finalidad aclarar lo sucedido.



"Los hechos denunciados son falsos y han sido difundidos en redes sociales. Por ello se presentó una denuncia penal, con pruebas que demuestran la falsedad de los hechos denunciados", agregó el uruguayo, de 26 años.

El mediocampista uruguayo, quien sería convocado por el técnico Diego Alonso en los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas pautados para fines de este mes y principios de febrero, jugó en Boca entre el 2017 y el 2019, con un total de 59 partidos y 5 goles.

En redes circularon fotos de su expareja con golpes y se filtraron supuestos chats entre ambos en los que hablan del ojo morado de la mujer y cómo ocultarlo a sus familiares.



"Como padre asumí y continuaré asumiendo todas las obligaciones que me corresponden. Con la tranquilidad de haber obrado con responsabilidad y respeto, aguardaré que la justicia investigue la veracidad de los hechos y en definitiva me dé la razón. Siempre traté de darle lo mejor a mis hijos, que son lo más importante en mi vida, junto a toda mi familia. Mi prioridad siempre fue, es y será preservarlos", concluyó Nández.



Nahitan se fue de Uruguay el jueves 30 por la tarde en un vuelo particular desde el aeropuerto de Punta del Este. La denuncia la realizó la expareja del futbolista, directamente en la Fiscalía, y su orden de detención fue a nivel local y no internacional, por lo que será necesario saber qué decisión toma la Justicia uruguaya al respecto.



Nández dio resultado positivo en coronavirus en el último testeo que le practicaron al llegar a Italia y efectúa aislamiento preventivo en su domicilio.



En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.