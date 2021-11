Desgarrador mensaje del papá del nene asesinado en La Pampa

Christian Dupuy el padre de Lucio, el niño de cinco años asesinado a golpes y por el brutal crimen está detenida su madre y su novia, escribió una desgarradora carta de despedida que publicó en sus redes sociales y le pidió perdón a su hijo "por no poder hacer nada" para evitar lo sucedido y señaló que las dos acusadas mantenían al nene "preso" de su "infancia e inocencia".

A pocas horas del entierro de su hijo, el papá desconsolado compartió una foto del niño andando en bicicleta junto a un texto conmovedor: “Con lágrimas en los ojos, sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo, mirando al pasillo para ver si te veía, dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito y pidiéndole repuestas a Dios hijo mío”, expresó Christian.

"Me dejás con el alma rota buscando 'el porqué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia", señaló

Para finalizar le pidió perdón a su hijo: “Perdóname hijo no llegue a tiempo. Hay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más con mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo perdóname por no poder hacer nada”.

Las mujeres arrestadas por el atroz crimen de Lucio Dupuy son Magdalena Espósito Valenti, de 24 años y madre del nene; y Abigail Páez, de 27 años y actual pareja de Espósito Valenti.