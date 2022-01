La Justicia desestimó la denuncia que Nahir Galarza hizo contra su padre, Marcelo, en la causa que la incrimina por el asesinato de Fernando Pastorizzo.

Según informaron a LN fuentes judiciales, la Unidad Fiscal de Gualeguaychú rechazó la acusación “por haber sido tratado ese evento y ventilado en juicio oral y público, a la vez confirmado en diversas instancias decisivas posteriores y estar a espera de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el recurso de queja presentado por la defensa de la denunciante".

Mediante su abogada, Raquel Hermida Leyenda, Nahir pidió acusar "al verdadero asesino", como así también "a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad", en la madrugada del 30 de diciembre del 2017, en el barrio Tomás de Rocamora, de Entre Ríos.

Por su parte, Marcelo Galarza aseguró no haber matado a Fernando: "No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte, que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual, algo me veía venir, pero no voy a decir más nada".

Frente a esto, las autoridades explicaron en el último dictamen: “Habiendo este Ministerio Público Fiscal investigado el hecho –la muerte del joven Pastorizzo– elaborando su teoría del caso, elevando la causa a juicio, acusando como autora del homicidio a la señorita Galarza, todo lo cual fuera confirmado en el plenario oral, luego de producida toda la prueba, condenándose a Nahir Galarza y rechazándose posteriormente los diversos recursos presentados por la defensa, considero que se debe proceder a la desestimación in límine en relación a lo expresado de que sería Marcelo Galarza el autor del homicidio".

En tanto, remarcaron que la postura acusatoria "se basó en distintos elementos probatorios", avalada por distintos organismos judiciales, lo cual "no amerita una modificación, en virtud de la sola argumentación de la condenada, quien debiera llevar a caso los planteos recursivos en la sede correspondiente".

"De lo contrario, cualquier persona condenada, con una nueva denuncia posterior, y dando una nueva versión de los hechos, obligaría a iniciar una nueva investigación, de un hecho que ya fue investigado, y juzgado, y sometido a diversos recursos posteriores -los que confirmaron la sentencia de grado- encontrándose aún en trámite la causa ante la CSJN", indica el documento.