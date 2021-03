Desesperada búsqueda de una niña de 7 años en Villa Cildañez

Este martes la Policía busca intensamente a una nena de 7 años que desapareció el lunes junto a un hombre que le prometió cambiar su bicicleta. A las tareas de los efectivos se suman su madre y los vecinos.

Se trata de Maia Beloso, que vive en situación de calle junto a su madre en el asentamiento Cildañez de Parque Avellaneda, en la Ciudad de Buenos Aires. La mujer hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 9 C, donde declaró que el hombre en cuestión se identifica como "Carlitos" y lo conoció hace unas semanas. Ambos, junto a Maia, solían ir a recolectar residuos para vender en la colectora de la Autopista Dellepiane.

De acuerdo con la denuncia, el ahora sospechoso de secuestro le pidió a la madre de Maia permiso para cambiar la bicicleta de su hija por "una más grande", pero nunca regresaron. La mujer aseguró que la niña se había "encariñado" y que siempre jugaban delante de ella. "No sé qué se me dio por darle permiso", afirmó. Un dato no menor que trascendió es que el hombre tendría una causa previa por abuso sexual.

Sin embargo aclaró que no sabe mucho más de "Carlitos", pero que es un hombre delgado, con barba candado y de unos 35 años, quien vestiría una remera y pantalón negros, zapatillas blancas y gorra bordó. En tanto describió a su hija con pelo negro y vestida con remera y pantalón rosas y sandalias del mismo color.

Por su parte, para dar a conocer el hecho, los vecinos cortaron esta mañana la autopista Dellepiane y luego uno de los accesos, mientras que dos tíos de Maia, según declararon al canal C5N, vieron al "cartonero" sacar la bicicleta de la menor de un contenedor de basura en Dellepiane y Miralla, por lo que decidieron llevársela al barrio Cildañez mientras continúan las tareas de investigación.

A raíz de la desesperada búsqueda, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, decidió dar intervención a Búsqueda de Personas. Mientras tanto en las redes sociales, donde el caso tomó mucha relevancia con miles de mensajes y fotos para dar con el paradero de Maia, afirman que se activó el Alerta Sofía. Además comparten fotos de la niña y del sospechoso para tener en cuenta y ayudar a difundir junto al hashtag #BuscamosAMaia.