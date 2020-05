Cuarentena: cómo será la nueva fase y qué cambiará en Mendoza

El presidente Alberto Fernández anunciará durante la noche de este viernes la nueva fase de la cuarentena en el país.

Se espera que desde las 20 y desde la residencia de Olivos, el jefe de estado detalle cómo será la continuidad del aislamiento preventivo y obligatorio en Argentina como así también las nuevas actividades que se realizarán desde la próxima semana.

Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano no cambiarán demasiado las cosas teniendo en cuenta que toda esta zona es una de las más afectadas en cuanto a los contagios de COVID-19 pero sí se darán algunas excepciones en actividades que comenzarán a flexibilizarse lentamente. Se espera que esto ocurra con algunos rubros comerciales e industriales y también que se reactive la obra privada para poder afrontar la crisis económica que la pandemia ha generado.

La idea del Gabinete nacional sería comenzar a abandonar la segmentación geográfica, aplicada hasta el momento teniendo en cuenta el criterio epidemiológico de cada zona para comenzar con una reapertura progresiva, que se dará gracias a la velocidad de los contagios y las duplicaciones de personas que contraigan el coronavirus. Esto permite la apertura de ciertas actividades para permitir la continuidad económica del país.

Según le informaron los expertos al presidente, la velocidad del tiempo de duplicación de casos del virus Sars-Cov 2, que el 20 de marzo era menor a los cincos días, actualmente se acerca a los 25 días, lo que podría dar lugar a la fase nueva de "reapertura progresiva".

Desde hace días, el Gobierno nacional ha dado el visto bueno a varios pedidos de gobernadores e intendentes para regresar a la actividad en diferentes comercios y sectores fabriles, incluso en ciudades que superan los 500 mil habitantes para poder luchar contra la crisis productiva.

Cuarentena: ¿qué pasará en Mendoza y cómo será la nueva etapa?

Por el lado de la provincia de Mendoza el gobernador, Rodolfo Suarez, anunció hace unos días el regreso a la actividad en peluquerías y profesionales liberales (abogados, contadores y corredores inmobiliarios). Esto generó el respiro para varios dueños de comercios y trabajadores independientes que hasta el momento no podían desarrollar sus actividades.

Anteriormente, se había informado que la construcción también recibía el visto bueno desde Nación para desarrollarse en nuestra provincia mediante importantes protocolos de sanidad para garantizar las condiciones tanto a empleados como dueños.

Restaurantes y comercios

En cuanto al resto de los comercios y restaurantes, bares o cafés, el mandatario provincial notificó a través de las redes sociales que elevó una petición a Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, con el objetivo de conseguir el permiso para autorizar el trabajo en estos rubros y así reactivar la economía de Mendoza.

En caso de recibir el "ok" desde Nación, en un principio la metodología será trabajar con el sistema "take away" (pase y lleve) para los comercios de comida y una vez que las pruebas demuestren eficiencia y no hayan riesgos de salud se aguarda que para el 18 de mayo se pueda regresar a la atención en el local pero bajo estrictas normas sanitarias.

Se espera que en esta ocasión sea diferente a lo ocurrido con el anuncio anterior, en donde el presidente grabó un video y anunció las medidas. En este caso, fuentes del Gobierno aseguran que el mensaje sería en vivo y con una metodología distinta al visto anteriormente aunque muchos dudan que pueda ser a las 20 sino más cerca de las 21.