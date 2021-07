Una adolescente de 16 años sin patologías preexistentes murió por coronavirus en la capital de Corrientes y su madre hizo un pedido desesperado a los jóvenes para que se "cuiden", al asegurar que su hija “no creía en la enfermedad".

“Ella era una chica normal, sana, pero no pudo salir, su estado era irreversible, estuvo más de 15 días en terapia intensiva, pero sus pulmones y su corazón ya estaban muy afectados por el Covid”, contó Karina Ayala a la agencia Télam.

Naim falleció tras luchar contra el coronavirus durante 25 días.

La madre de la joven manifestó que, a pesar del dolor y la pérdida, habló con los medios “para crear conciencia, que los jóvenes entiendan que esto no es joda, es una enfermedad que puede ser grave y los puede matar”.

En medio de un inmenso dolor, Karina realizó un pedido desesperado a los jóvenes para que se “cuiden” y escribió en su cuenta de Facebook: “Tomen conciencia, gente. El virus existe hoy se llevó mi hija, a Naim Soledad Cabral. Esto no es joda. Una pequeña de tan solo 16 años sin ninguna patología, no tenía ninguna enfermedad de base. Cuiden a sus padres, hermanos y amigos”.

“Naim no me escuchaba, yo le decía que no comparta el tereré y el mate con todos, pero igual lo hacía, le pedía que no me abrace y bese, porque soy de riesgo y no sabía con quién había estado, y ella me decía que era una pavada, que nadie estaba enfermo”, declaró Karina.

Y también relató que cuando su hija se enteró de que tenía coronavirus, “se deprimió mucho, porque no quería estar sola, siempre estaba acompañada, con su novio, su cuñada, sus primas, sus amigos”.

Sobre el contagio y la enfermedad, la madre relató que Naim comenzó con fiebre y tos, y que los primeros días “ocultó cómo se sentía”, pero cuando el hisopado le dio positivo, se instaló en la casa del padre, pero no mejoraba y entonces fue que concurrió al hospital, donde la dejaron internada”.

Karina además detalló que “Naim tenía el 90% de los pulmones tomados y su corazón muy afectado, su estado era irreversible, nos dijeron los médicos”.

“Todos estamos destrozados, pedimos que los jóvenes tomen conciencia, porque el Covid es una realidad y puede ser grave, hay que cuidarse, Naim tenía 16 años y era sana”, concluyó la madre de la joven.