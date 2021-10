Caso rugbiers: fueron imputados 4 jóvenes

Por la brutal golpiza que recibió el menor de 16 años en una fiesta de 15 en Luján de Cuyo, imputaron este miércoles 20 a cuatro jóvenes según lo informó la fiscal Claudia Ríos. De acuerdo a lo que comunicaron, unos ellos por lesiones graves y amenazas y los otros tres por amenazas.

A pesar de esta decisión, hasta el momento ninguno de ellos quedó detenido y este jueves la fiscal realizará una conferencia para brindar más información sobre el caso

El hecho que conmocionó a la provincia tuvo lugar el pasado fin de semana en Luján de Cuyo cuando la víctima saltó a defender a su amigo, quien había sido burlado por este grupo de rugbiers.

En ese momento, según indicaron, fue golpeado por dos jóvenes de 19 y 20 años, y se trata de esclarecer en estas horas, que en el violento ataque hayan intervenido más personas.

La investigación quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos que ya tomó algunas declaraciones a fin de poder identificar a los atacantes del joven.

Repudio social

Luego de lo ocurrido vía redes sociales, un audio -de quien parece ser uno de los rugbiers atacantes- se hizo viral: "Le agarré la cabeza y le di con la rodilla", sostuvo.

Asimismo expone: "Y se armó la batalla campal, no sabés lo que era, fue como a las 3. No sé qué onda, se empezaron a garrar a piñas al lado mío y eran mis compañeros de rugby. Dije ‘listo acá me meto’, aparte tenía ganas de pelearme".

El escalofriante relato finaliza: “Y cuando veo que le están dando a un gil, amigo mío, lo veo al rubio ese… Le di, o sea dieron primero a él y, como veo que se agachó, le agarré la cabeza y le di con la rodilla, hermano. Ahí en el ojo manso miedo me dio. Le pegué esa sola cosa y me fui”