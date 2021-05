Caso Carleti: Guerrero denunció chantajes e Hisa habló de "teorías en su contra"

El juicio por jurado por el crimen de Norma Carleti, ocurrido en marzo de 2018 en Tunuyán, sigue su curso en el Valle de Uco y en la jornada de este martes, hubo dos testimonios muy importantes que acapararon la atención de propios y extraños.

Ante el jurado popular, abogados y fiscales presentes, los imputados Juan Carlos Guerrero y Leonardo Hisa dieron su palabra, aportando algunos detalles de días previos al asesinato de la empresaria pero también, haciendo denuncias contra letrados y representantes del Poder Judicial.

El primero en hablar fue Guerrero, padre de Kevin y Alexis, también imputados y señalados como presuntos autores material del hecho. El hombre relató que trabajaba para la empresa Las Lomas, donde Hisa era su jefe o "patrón" como él dice.

Entre sus palabras, el acusado detalló como los policías fueron hasta su casa a buscar a Kevin, a quien se llevaron detenido sin decirle el por qué. "Me dieron vuelta la casa y no me dijeron porque se lo llevaron, en esta causa todo fue embarrado y nos señalaron como los asesinos. Es más, cuando a mi me detienen se presentaron abogados que me ofrecieron dinero y beneficios judiciales porque había que buscar un culpable y querían que fuera mi hijo Kevin", relató Guerrero para luego cargar tintas contra otros letrados (Isura fue uno de ellos) y el fiscal Carlos Torres, quien en su momento investigó el hecho.

"La Fiscalía nunca investigó este tipo de chantajes que sufrí afuera y adentro del penal, no respetaron la decisión de la doctora Di Bari quien ordenó que nos liberen porque no había pruebas contra nosotros; si llego a salir de acá (por la cárcel), tengo para hacer una película", añadió.

La palabra de Hisa

Cuando decidió hablar Leonardo Hisa, otro de los imputados y exmarido de Carleti, basó su relato en la relación que tenía con la empresaria asesinada, la cual calificó de "una relación linda, hacíamos vida de casados, viajábamos, comíamos, compartíamos todo".

El exlegislador provincial también afirmó que ellos se habían separado "en febrero de 2017 y en marzo de ese año ya teníamos un arreglo de partes por los bienes, eso demuestra que nuestra relación no era mala, si tuvimos un desacuerdo en uno de los puntos por los hijos que ambos teníamos pero nada más", contó.

Para Hisa, se han inventado varias teorías en su contra. "Se habló de un presunto engaño amoroso de mi parte porque yo había salido con una mujer y eso a Norma le molestó, también dijeron que yo la había mandado a matar por sus bienes cuando una pericia contable dio como resultado que no le vendí ni un alfiler, nunca le robé nada. Se inventaron muchas teorías en mi contra, yo estoy destruido, me jodieron la vida sin importarles nada", puntualizó.