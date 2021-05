Bento gate: se entregó el abogado prófugo y pidieron la excarcelación de los otros dos

Luego de una jornada tormentosa en la Justicia Federal mendocina, las aguas no parecen calmarse ni mucho menos.

Después de la detención de dos de los tres abogados imputadas en una casa de coimas en la que también figura el juez federal Walter Bento y su mujer, habló el representante legal de los letrados aprehendidos el miércoles a la madrugada.

Pablo Cazabán, abogado de Ríos y Aramayo, le confirmó a 'El Ciudadano' que ya hizo la presentción formal por la excarcelación de sus defendidos y que accedió al expediente de la causa. "Accedimos de forma digital porque antes estaba secreta y ya estamos estudiando el caso", explicó.

El reconocido letrado provincial fue notificado por la Secretaria C del Juzgado Federal local de la indagatoria para los imputados, a excepción de Bento y su esposa quienes no están detenidos por ahora, pero sus defendidos no declararon. "Ahora estamos trabajando en el recupero de su libertad, ellos están asombrados por la acusación porque en las causas que supuestamente estarían implicados (NdR: se refiere a la detención de Bardinella), a ellos le negaron todo lo presentado", apuntó Cazabán.

Se entregó el abogado prófugo

El miércoles se pudo efectivizar la detención de dos de los tres abogados que están imputados en esta causa de asociación ílicita, cohechos (coimas), lavado de activos y enriquecimiento ílicito, donde a figura más resonante es la del juez federal Walter Bento.

Con Ríos y Aramayo detenidos, faltaba capturar al letrado de apellido Ortego, quien finalmente se entregó este jueves por la mañana. Después de presentarse en los tribunales federales, el hombre recibió la imputación formal y según trascendidos, fue alojado en una comisaría de Ciudad hasta tanto avance la investigación llevada adelante por el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéndolas.

Bento con licencia

El juez federal Walter Bento, recientemente imputado en una causa por pago de coimas y asociación ílicita, se pidió licencia y ahora será el Consejo de la Magistratura quien determine si es destituido del cargo o es suspendido, algo que ven como poco probable.