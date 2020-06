Beba muerta en el Este: golpes y problemas familiares

El fin de semana, una niña de 1 año y nueve meses fue llevada al Hospital Saporiti de Rivadavia, por presunta deshidratación pero por la gravedad de su cuadro se decidió trasladarla al Hospital Perrupato de San Martín, donde la menor falleció.

Con el paso de las horas y la triste noticia de la muerte de esta nena, se conoció que las verdaderas causas de su deceso no era que estaba deshidratada, sino que había sido víctimas de golpes que le provocaron fractura de cráneo y lesiones en órganos internos (hígado, riñón e intestinos).

Con esta información del Cuerpo Médico Forense se dio paso a la intervención de la Justicia Penal y también de Familia, quienes avanzaron contra la madre y su actual pareja, quienes están detenidos a la espera de su imputación por el hecho. Si bien no se confirmó, la calificación que les cabría a ambos sería homicidio agravado por alevosía.

Ahora, el fiscal Mariano Carabajal tiene que desandar una compleja historia familiar y determinar el origen de los golpes a la niña, ya que la pareja residía en fincas de Rivadavia y Junín (son trabajadores rurales).

“Es un hecho absolutamente desgarrador por las circunstancias y por la edad de la víctima, la novedad surgió porque la madre la llevó al Hospital Saporiti por una supuesta deshidratación. Solicitamos allanamientos en dos domicilios, de donde se secuestró ropa de la menor”, expresó el funcionario judicial. El fiscal afirmó que al hombre y la mujer los detuvieron saliendo del cementerio.

Por otra parte, Carabajal informó que declaró el abuelo de la niña y la hermana de la madre, mientras que se espera que presten declaraciones peritos y médicos de los hospitales.

El dolor del padre biológico

El padre biológico de la víctima fatal también habló con la prensa local luego de este estremecedor caso y reconoció que le cuesta creer la maldad con la que mataron a su hija.

“Hace tres meses fue la última vez que vi a mi hija, mi ex se puso en pareja y nunca más supe de la nena, no puedo entender la maldad con que mataron a un ser tan indefenso”, indicó el joven que explicó que su hija no llevaba su apellido por haber sido concebida en una relación extramatrimonial.

Según sus palabras, su hija se había descompuesto y murió antes de llegar al hospital. “Me mintieron hasta en el velorio de mi hija, no pude despedirla y siento mucho dolor”, puntualizó el hombre.