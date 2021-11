Abuelo de Lucio: "Le teníamos que pagar a la madre para poder verlo"

El brutal asesinato de Lucio Dupuy de 5 años en La Pampa conmocionó a toda la sociedad argentina. A más de 48 horas de la muerte, se siguen conociendo detalles del calvario que vivía el pequeño y de la lucha de Christian, su padre, por obtener la tenencia. La madre del nene y su novia están detenidas por el crimen.

Ramón el abuelo de Lucio Dupuy, aseguró que la relación que tenía la mujer con el papá del niño "era pura y exclusivamente económica, mi hijo o nosotros teníamos que depositar para que nos dejara ver al nene".

Asimismo añadió: "No había régimen de visitas. Hicieron un acuerdo a través de abogados donde Christian tenía que depositar y siempre depositaba mucho más de lo que estaba acordado, están los comprobantes de todo".

"Ella rompió ese acuerdo y no hicieron nada. Después volvieron a hacer un acuerdo, tampoco lo cumplió y cuando le pedíamos que nos dejara ver al nene primero había que depositar dinero", aseveró en diálogo con el canal TN.

"Me desperté pensando que era un sueño, todo esto es muy triste todo esto para nuestra familia", señaló notablemente conmovido el abuelo del nene.

Además manifestó: "No tenemos explicación de lo que pasó. Ella había quedado con mi hijo que no lo quería tener más porque el nene era muy demandante, no la dejaba vivir en paz y ella no podía salir ni divertirse".

Christian Dupuy, el papá del nene dijo haber solicitado la tenencia, pero que "nunca lo escucharon", y publicó un desgarrador posteo en las redes disculpándose con su hijo: “Perdóname no llegue a tiempo. Hay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más con mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo perdóname por no poder hacer nada”.

Por el atroz crimen de Lucio se encuentran detenidas y acusadas de propinarle los golpes hasta matarlo dos mujeres. Ellas son Magdalena Espósito Valenti, de 24 años y madre del nene; y Abigail Páez, de 27 años y actual pareja de Espósito Valenti.

Marcha por pedido de justicia

Durante la tarde del domingo, se desarrolló una marcha para pedir justicia por el asesinato del pequeño Lucio Dupuy.

En principio, todo comenzó con una inmensa aplaudida, un fuerte pedido de Justicia de los familiares y amigos de la familia Dupuy y vecinos en general que se acercaron a apoyar el fuerte reclamo.

Sobre el final de la manifestación se produjeron graves incidentes en Santa Rosa, cuando vecinos y familiares reclamaron en pedido de justicia.