Este miércoles se cumple 30 días de la desaparición de la pequeña Guadalupe Belén Lucero de 5 años. Su familia no deja de buscarla "estamos muertos en vida", aseguró la abuela de la nena al cumplirse un mes de su desaparición

"Estamos muertos en vida, devuelvan a mi nieta" fue el pedido desesperado que Silvia Domínguez, la abuela materna de Guadalupe Lucero, la nena de 5 años desaparecida en San Luis, en declaraciones a Télam, al cumplirse un mes "sin Lupe" un hecho que calificó de "increíble e inesperado".

En ese contexto, anunció que la marcha programada para este miércoes a las 17 en la capital puntana "ha sido convocada en otros puntos del país" y que la finalidad es "que continúen buscando" a la niña y que aparezca "algo concreto" que calme la "incertidumbre y el desconcierto" que vive la familia.

Sin poder evitar el llanto, la mujer, madre de "5 hijos, 5 nietos y otro en camino", afirmó que "no pierde la fe" sobre la aparición de Guadalupe y sostiene que el dolor que hoy la embarga "es doble" ante la ausencia de su nieta y "el sufrimiento de mi hija como madre, que no sé cuanto más podrá resistir".

"Siempre viví estos casos de afuera, nunca pensé que me iba a tocar sufrirlo y hoy puedo decir que hasta ahora nunca pude entender tanto dolor", dijo.

El comienzo del infierno

El lunes 14 de junio Guada jugaba en la vereda de la casa de su tía en el barrio 544 Viviendas con otros niños, mientras la familia festejaba un cumpleaños. En un momento su prima ingresó y avisó que la pequeña había desaparecido y ahí comenzó el infierno para todo el grupo familiar que busca de forma incansable a la niña.

Luego de un mes de búsqueda, la policía provincial, los agentes de la federal, los expertos en búsqueda de personas desaparecidas, los equipos de canes de varias provincias, no ha podido dar con pistas certeras sobre lo ocurrido ni que pudo suceder con la nena de 5 años.

Declaraciones de los padres

En las últimas horas, los padres de Guadalupe, Eric Lucero y Yamila Cialone, brindaron declaraciones en cuanto a las sensaciones que tienen a un mes de la desaparición de la nena y que todavía no se sepa que paso con ella.

"Uno como papá saca fuerzas de donde sea para seguir en esta lucha. Nosotros como grandes estamos mal, imagínate como puede llegar a estar ella, que es una criatura de 5 años que necesita a su mamá, su papá, sus abuelos, a su hermano" sostuvo Eric en declaraciones a Reporte San Luis y agradeció el apoyo que recibe diariamente para seguir en la búsqueda de su hija.

Por otra parte, Yamila, sostuvo que ella sigue buscando a su hija con vida, pidió a la sociedad que la sigan acompañando: “Me da fuerza de encontrar a mi hija, es lastimoso. No se sabe casi nada. No creo que fuese Guada la nena de la estación de servicio y que esté tan tranquila. Ella no se muestra en confianza con gente que no conoce”, sostuvo en declaraciones en Lafinur FM Radio 96.3.

Además, tiró por tierra la versión que vinculaban el caso con las drogas y aseguró que nunca tuvo nada que ver con eso. Yamila dijo que nació en Mendoza y que tiene familiares en nuestra provincia.

Nueva marcha

La familia de Guadalupe organizó una marcha para esta tarde a partir de las 17 con concentración en el Correo Argentino y se trasladarán hacia las instalaciones del Poder Judicial de la ciudad de San Luis.

Los organizadores piden que quienes participen asistan con carteles, fotos de la menor, banderas, remeras o afiches. "Que retumbe todo San Luis hasta que nos devuelvan a Guada", es el lema.

Datos de la investigación

Durante los últimos 30 días la Policía realizó 251 allanamientos, tanto en San Luis como en Río Negro, Mendoza y Misiones. Además, se rastrillaron 700 sectores en toda la provincia y cinco diques, según la información brindada por relaciones policiales.

También se disparó el alerta Sofia que estableció una recompensa de 2 millones de pesos por parte del Gobierno nacional, mientras que a nivel internacional hay una notificación amarilla emitida por Interpol.

Por su parte el juez Penal Nº 2, Ariel Parrillis, incorporó a la investigación a los fiscales Virginia Palacios Gonella y Esteban Roche. Ninguna de las medidas dio hasta ahora resultados concretos.

Por estas horas, la Justicia está a la espera de las imágenes satelitales y geolocalización en el barrio 544 Viviendas, en donde la menor fue vista por última vez, denominada por los investigadores como zona cero.

Zabala aseguró que la investigación se centrará en las pericias a 250 celulares que estaban en el barrio el día de la desaparición. El análisis estará a cargo de Gendarmería Nacional, y para el abogado puede "ser esclarecedor".