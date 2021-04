"Me venían siguiendo, me gatilló pero la bala no salió"

En la noche del lunes, una joven madre vivió un momento de terror que por suerte, pudo terminar bien.

Junto a su hijo de 8 años y su nena de tres, Natalia Fredes se apostaba a salir de su casa en su auto cuando un joven le preguntó una dirección, sin saber que después de esa pregunta vendría una situación que no olvidará jamás.

Resultó ser que ese hombre era un delincuente que luego de amenazarla con un arma de fuego, pegarle un culatazo y sacar a su hijo del VW Fox azul, se fugó con la niña dentro del rodado. Finalmente, tras 45 minutos de angustia, la menor fue hallada en una plaza de Dorrego.

"Parece que me venían siguiendo, luego me gatilló y la bala no salió por lo que intenté frenarlo y fue ahí donde me pegó con el arma en la cabeza, como bajó a mi hijo, él pudo llamar a mi mamá y ella dio aviso a la Policía", relató la mujer de 30 años que tuvo que pasar la noche en una clínica por un hematoma en su cabeza.

Más tranquila por el momento vivido pero con el miedo a futuro (ella vive sola con sus dos niños), Natalia afirma que "nunca me pasó algo así, el auto no aparece pero es lo de menos, se que lo puedo volver a tener pero quiero que atrapen a este sujeto porque lo le hizo a mi hija es imperdonable".

Por este hecho delictivo, la Policía continúa buscando al autor de este robo y según indicó la propia víctima, "al auto dicen que lo vieron cerca del zanjón de los Ciruelos, a mí me devolvieron la billetera que la encontraron en Las Heras".