Crimen de Burela: elevación a juicio y un “autor material” no identificado

Un caso complejo por donde se lo mire. En abril de 2019, el barrio Kolton de Las Heras era testigo del asesinato del doctor León Domingo Burela, conocido en la zona.

La reja y la puerta de ingreso abiertas de par en par le permitieron al asesino, que todavía no se sabe a ciencia cierta quien fue, matar a este médico que años atrás se había enfrentado como ladrones que irrumpieron en su domicilio. Esta vez no fue así, no hubo intento de robo ni nada parecido, fueron directo a matarlo y esa es la gran incógnita de esta causa: ¿quién mató a Burela?

Por este crimen están detenidas Elizabeth Ventura, viuda, y Mónica Castro, amiga de esta mujer y conocida popularmente como la Bruja. Ambas están imputadas y a la espera de un juicio por jurado que todavía no tiene fecha de inicio ya que antes debe realizarse la “audiencia preliminar”, donde se rinde la prueba, o puede existir la apelación por parte de los abogados defensores.

Lo cierto es que las dos mujeres se encuentran imputadas por homicidio agravado por el vínculo en calidad de instigadora para su exesposa y de partícipe necesaria para Castro, ambos con pena de prisión perpetua. En una de las audiencias de esta causa, la fiscal Claudia Ríos dio a conocer una escucha telefónica entre las dos acusadas, donde se presume que hablaban de un “crimen por encargo”.

De acá surgió la teoría de un presunto sicario, término que la propia Ríos descartó. "Yo nunca hablé de un sicario ni de que existió alguna remuneración para que maten a la víctima porque, de lo contrario, hablaríamos de otro agravante en la imputación, en esta causa hay un autor material del crimen que por ahora, hasta avance la investigación, es un NN", reconoció.

Los abogados de las mujeres, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena por el lado de Ventura y Susana Soleti por Castro, entienden que no hay pruebas “contundentes” contra sus defendidas.