Residencias Cuidadas: cómo solicitar vacante en PAMI

¿Sabías que en marzo del 2020 PAMI habilitó el programa de Residencias Cuidadas? Se trata de uno de los planes desarrollados a raíz del avance de la pandemia de coronavirus con el fin de tener protocolos y control para "cuidar la vida de las personas afiliadas que habitan en las residencias de larga estadía", según indica la página web de la obra social.

¿Qué son las Residencias Cuidadas?

De acuerdo a la definición oficial de PAMI, el programa de residencias cuidadas promueve una "comunidad de cuidados" con la formación de equipos técnicos y monitoreo para poder asistir e informar tanto a la persona afiliada como a sus familiares sobre su estado o novedades que deban ser comunicadas.

Es por eso que involucra a diferentes equipos y se elaboró un plan de acción que se sumó a otras medidas como el Comité de Contingencia para el Tratamiento de Coronavirus, que busca principalmente supervisar el trabajo médico y psicosocial en las residencias, y a los protocolos enviados a todos los geriátricos de PAMI.

Protocolos aplicados

Se aplicaron protocolos para residencias y centros de día, para agentes de seguridad, recepción de paquetes, para promover el buen trato en residencias, para los diferentes tipos de atención según la necesidad de las personas afiliadas, entre otros. Los mismos apuntaron a las medidas de higiene y seguridad, de visitas cuidadas e incluso la interrupción de las visitas familiares para cuidar la salud de los residentes.

Residencias PAMI

PAMI cuenta con diversas residencias de larga estadía alrededor del país para las personas afiliadas que lo necesiten y, actualmente, es un trámite web para evitar los riesgos de contagio, sumándose a otros servicios que el Instituto trasladó a su página web para hacer más sencillo el proceso. La diferencia es que el trámite para residencias también se puede realizar de forma presencial de ser necesario.

En este caso, desde El Ciudadano te contamos cómo acceder a la prestación de geriátricos que hoy son parte del programa Residencias Cuidadas.

Quiénes pueden habitar en residencias de larga estadía

Todas las personas afiliadas a PAMI mayores de 60 años, excepto en la provincia de Buenos Aires, donde deben ser mayores de 65 años.

Quién puede hacer el trámite

Al igual que la mayoría de los procesos de la obra social, el trámite puede ser realizado por la persona afiliada titular, una persona apoderada o familiar.

¿Se necesita presentar documentación?

De acuerdo a la página web de PAMI, la persona que busque trasladarse a una residencia de larga estadía o geriátrico, debe presentar:

DNI

Credencial de afiliación a PAMI

Nota de solicitud. Podés acceder haciendo click aquí.

Evaluación Social por parte de la obra social.

Informe médico. Podés acceder haciendo click aquí.

Estudios: Prueba Cutánea (PPD), Prueba Serológica (VDRL), radiografía de tórax y prueba de Mantoux.

En el caso de presentar patologías psicogeriátricas, se podrá solicitar una evaluación psiquiátrica.

Cómo y dónde realizar el trámite

El trámite se puede realizar de forma online, es decir a través de Internet con una computadora, tablet o celular e ingresando a la página oficial de PAMI (www.pami.org.ar).

En la sección de residencias de larga estadía, se encontrarán las opciones disponibles: iniciar el trámite web (se inicia con número de DNI y de afiliación), consultar el estado de trámite y realizar reclamo. Para empezar se deberá tener toda la documentación de forma digital para cargar en la página.

Una vez finalizado, se asignará un número de caso o de trámite que será solicitado cuando se quiera consultar el estado del mismo, una opción que está disponible en la misma página.

Sin embargo, también se puede realizar de forma presencial. Para ello, las persona afiliadas, sus apoderados o familiares deberán solicitar un turno con la agencia que corresponde según el domicilio. Esta es la cuarta opción disponible en la web de PAMI, a la que se deberá ingresar haciendo click para luego completar con número de DNI y de afiliación con el fin de continuar el pedido de turno. Luego deberán acercarse en día y horarios asignados con la documentación solicitada.

Vale recordar que el número de afiliación, requerido en la mayoría de los trámites, se encuentra en la credencial de PAMI.

¿Las residencias están cubiertas por PAMI?

Actualmente PAMI cuenta con 5 residencias propias y 563 privadas prestadoras, es decir que tienen convenio con la obra social, a lo largo del país. Las mismas albergan a más de 21.000 personas afiliadas.

En las residencias se brinda alojamiento, atención, cobertura de alimentación, cuidados especializados cuando no puedan brindarlos el grupo familiar, evaluación médica de profesionales, entre otros servicios y actividades que poseen los geriátricos.

Cuando es autorizada la vacante en una residencia, la obra social ofrece una cobertura total, o sea que PAMI paga el costo de la misma por mes. Sin embargo, a la persona afiliada -jubilada o pensionada- se le descontará un coseguro por recibo de haberes.

Por otro lado, PAMI no brinda subsidios ni reintegros para residencias de larga estadía. Esto quiere decir que si una persona se traslada a una residencia que no es prestadora de la obra social, no podrá recibir un reintegro para el pago de la misma.