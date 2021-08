OEA que me hiciste mal...

Un poco de historia

Unos pocos días atrás, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió la sustitución de la OEA por “un organismo que no sea lacayo de nadie”.

Nosotros, los argentinos, nos preguntamos lo mismo durante la Guerra de Malvinas respecto de la utilidad del Tratado de Asistencia Recíproca, o simplemente el TIAR, cuando la OEA se negó a ponerlo en ejecución ante el ataque de la Gran Bretaña, una potencia extracontinental.

Pero no sólo en Hispanoamérica se plantean estas dudas, ya que la Cámara de Representantes de EE.UU. sancionó una ley que incluye un llamado al gobierno del presidente Joe Biden para investigar las denuncias sin fundamento de la OEA sobre irregularidades electorales y que contribuyeron al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019.

Pero, ¿de qué se trataba todo esto? Vayamos por partes, como dijo el descuartizador. No hay más remedio que hacer un poco de historia. Ya los EE.UU., allá lejos como en 1823, habían proclamado aquello de “América para los americanos”, lo que se conocería como la ‘Doctrina Monroe’. Posteriormente quedó claro que lo que la frase significaba en realidad era que la América sería para los norteamericanos, no para todos los americanos como pomposamente se había proclamado, pues bajo la batuta de otro de sus presidentes, el famoso Teddy Roosevelt, se impulsó la construcción del Canal de Panamá, la Guerra con España que trajo a la órbita de su país a Cuba y a Filipinas y la colonización de las Islas de Hawái.

Ya en el siglo XX, los temores previos a lo que sería la 2GM llevaron, nuevamente, a los EE.UU. a estrechar su control sobre los países de los americanos del Sur. Al efecto, se desarrollaron varias conferencias conocidas como ‘panamericanas’, en las cuales Washington se aseguró la cooperación de casi todos los países de la región ante la eventualidad de una guerra contra el Eje, con las excepciones notables de Uruguay y la nuestra, pues la intención era permanecer neutrales ante el conflicto que se avecinaba.

A poco de terminada la guerra, el 30 de abril de 1948, 21 naciones americanas –entre las que se encontraba la Argentina– se reunieron en Bogotá, Colombia, para firmar la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Nacía así una de las organizaciones regionales más antiguas, antes que la propia ONU.

Nosotros y la OEA

Eventualmente, con el transcurso del tiempo la OEA llegó a ser lo que es hoy. Para muchos nada más que un bello edificio en una importante avenida de la capital de los EE.UU., para nosotros, un instrumento que es necesario reformar si queremos que cumpla con alguna utilidad. Si bien los americanos del Sur tenemos, al margen de la OEA, una serie de nuevas asociaciones regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que es casi inexistente, y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que fue disuelta. Necesitamos, entonces, de una que funcione.

¿Qué tenían en común las organizaciones sudamericanas?: sus potentes intenciones declarativas iniciales y sus escasas capacidades ejecutivas posteriores. También, no faltan quienes no han dudado en calificar a estos foros como una suerte de turismo VIP para jefes de Estado y sus respectivos staffs.

Nuestra opinión se orienta en otro sentido. A reforzar, y si fuera necesario, a reformar a la OEA, pues ella tiene su pasado y, en consecuencia, podrá tener un futuro. En este sentido, es la propia ONU la que promueve a otras asociaciones regionales para que colaboren con sus difíciles tareas vinculadas con la paz y la estabilidad mundial. Como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) que funciona muy bien en África, donde tiene injerencia directa en toda operación de la ONU en ese castigado continente.

Algo similar deberíamos hacer nosotros, siendo la elección lógica la OEA. ¿Por qué? En principio, por su historia, pues es una organización de las más antigua, preexistente a la propia ONU; y siguiendo, porque es el ámbito próximo lógico que contiene a todos los países americanos, sin descontar que cuenta con Estados poderosos que están en condiciones de aportar algo más que el necesario apoyo moral en caso de una crisis regional que requiera su intervención.

Obviamente, la OEA necesita una profunda reestructuración que la torne más ejecutiva. En efecto, es nuestra opinión que sería necesario crearle una suerte de consejo de seguridad como el que tiene la ONU. Un cuerpo reducido que pueda tomar decisiones expeditivas. Uno cuyos miembros, no más de cinco, no serían permanentes como es el caso de la ONU, y que podrían rotar entre los Estados miembros. El mecanismo de rotación podría ser electivo o rotativo por orden alfabético. No está allí lo importante. Sí, en que el derecho de veto lo retendrían todos los Estados.

Pero para sacar a la OEA de su actual inmovilismo, ya que toda resolución debe ser tomada en unanimidad, se propone que debería bastar con el voto de los dos tercios de los Estados miembros reunidos en Asamblea General para hacer efectiva una resolución.

De este modo, por ejemplo, la nueva OEA podría hacerse cargo de las operaciones de paz y de ayuda humanitaria que tengan lugar en el continente.

Es más, no sería necesario inventar otras asociaciones ni poner más plata para hacer efectivas estas mejoras, algo que los contribuyentes de toda la América nos agradecerán, pues esta propuesta no necesita que los países miembros manden más gente de la que ya tienen a Washington D.C. Con los que ya hay alcanza y sobra, solo hay que cambiar la carta orgánica y darles las instrucciones correspondientes a nuestro embajador para que el sistema comience a funcionar.

Un caso típico donde la OEA podría y debería haber intervenido es el de Haití, ya que es un Estado fallido caribeño y americano que supo contar con una misión de la ONU, la Misión de las UN para la Estabilización en Haití (MINUSTAH, por su sigla en francés).

Como es lógico –y esto sí fue un acierto regional–, la masa de las fuerzas allí presentes pertenecían a países sudamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay.

Las mismas fueron lideradas por Brasil, con el cual –más allá de los chisporroteos presidenciales actuales– tenemos una muy buena conexión en temas de defensa. Lo mismo que con Chile y con Paraguay, con quien tenemos fuerzas para operaciones de paz conjuntas y combinadas.

Sin embargo, la OEA no ha tenido un rol protagónico, pues este espacio fue cubierto por la ONU aunque la masa de los recursos humanos y materiales empleados por ella pertenezca a nuestra región.



Colofón

Para terminar, podemos afirmar que si Roma no se hizo en un día, tampoco lo será para una organización regional del calibre de la que necesitamos.

No es con el simple arbitrio de inventar nuevas organizaciones, al gusto de las sucesivas administraciones nacionales, que vamos a prosperar en ese sentido.

Aquí hace falta una política de Estado, ya que la historia nos enseña que solo avanzan aquellos que, lentamente pero sin pausa, perseveran en la defensa de sus intereses permanentes.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.