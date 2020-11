Video del angustiante asalto a una familia ante los ojos de una niña en Bernal

Cerca de las 21.50 de ayer (jueves) cinco asaltantes sorprendieron a una pareja y su hija cuando llegaban de hacer compras a bordo del vehículo familiar. En menos de 30 segundos, los delincuentes se detuvieron al lado de la camioneta marca Jeep, esperaron a que la familia bajara y dos de ellos amenazaron a los padres con armas para quitarles sus pertenencias.

Acto seguido, subieron al vehículo ajeno y escaparon rápidamente detrás del auto en el que habían llegado, donde se encontraban otros tres cómplices del crimen.

Como se puede ver en la escena registrada por una cámara de seguridad de la calle, el asalto perpetrado en la intersección de las calles Maipú y Don Bosco fue sorpresivo y lo brutal del acto le generó mucho miedo a la menor que descendió de la camioneta luego robada, quien se escudó atrás de su padre mientras veía a uno de los ladrones acorralar violentamente a su madre.

"Si matan a mi madre, me muero", fue lo único que pudo decir la niña en su conmoción, según el relato posterior de Jaqueline, la mamá de la pequeña de 7 años. Además, y según explicó la mujer al canal de noticias TN, no es la primera vez que sufren un robo en la zona: "No paran de robarnos las ruedas de los vehículos. Cuando estamos a dos cuadras de casa, ya nos vamos fijando si hay alguien sospechoso. Siempre abro primero la puerta de casa, por suerte esta vez no lo hice porque se hubiesen metido".