Thalía explica el por qué de su disco 'desAMORfosis' y da su manifiesto

A solo tres días de haber lanzado su último disco desAMORfosis, Thalía disfruta del gran exito obtenido en las plataformas digitales con este trabajo, y con su nuevo sencillo "Mojito". En las últimas horas la cantante de "TikTok", decidió dar a conocer su manifiesto sobre el álbum, resumir y explicar un poco de qué se tratan estas 14 canciones incluidas en la placa, que ella misma describió como "un viaje personal, muy íntimo, muy vulnerable... muy Thalía".

"Quise encerrar en este manifiesto la esencia pura de lo que es mi disco desAMORfosis. Es una experiencia muy personal de mi andar por el amor y el desamor, llegando a la culminación de la transformación personal entendiendo la importancia del amor propio. Míralo, siéntelo y después explora cada canción de este disco tan mágico" escribió en su canal de YouTube, donde acumula más de 6 millones y medio de seguidores, acompañado de un video muy personal, con la mexicana como protagonista de las imágenes.

"DesAMORfosis explora la naturaleza del amor y el desamor. Las emocione que produce, la explosión de amor, la incertidumbre de enamorarse, pero también es el colapso, el caos, el vacío, la sensación del fracaso que acompaña a un corazón roto" se la puede escuchar a la mega estrella de la música latina relatar en este clip que dura casi 3 minutos y donde explica qué es el amor y el desamor para ella.

"Todas esas experiencias hacen que la vida sea integrante, emocionante, maravillosa. Bienvenidos a este viaje tan personal, tan intimo. Bienvenidos a desAMORfosis" culmina por decir, con la el arte de tapa del disco.

Thalía se confiesa en su portal

No es el único espacio donde Thalía ha decidido brindarle material extra a sus seguidores. Tal como lo prometió con el lanzamiento del disco, en la web thalia.com la artista tiene a disposición de sus fanáticos un extenso video donde cuánta paso a paso la creación de desARMORfosis, cómo fue trabajar con los artistas que colaboran en en el disco. qué significa el título del álbum y muchos datos interesantes más.

Muy íntima, cuanta que su andar por el amor y el desamor fue la inspiración de este disco, que lo toma como un viaje que propone hacer durante sus 14 canciones. "En este viaje interior me aventuré a explorar esos amores escondidos muy dentro de mi ser. Los que me hicieron sufrir, los que me hicieron soñar, lo que ya no existen pero dejaron huella, los que siguen ahí pero es momento de liberar y agradecer" cuenta. "De alguna manera, darme cuenta que todo este andar por el amor y sus aristas me han hecho tener una metamorfosis para convertirme en la mujer que soy hoy en día".

Y por último expresa su deseo con este trabajo: "Espero que sientan en algún rincón de su ser, que sea una desintoxicación del corazón. Que puedan librar muchos sentimos atrapados o que necesitan ser liberados al universo".