Ronco no anduvo con vueltas: “El virus mata, pero el hambre también"

No hay dudas de que estamos en un contexto histórico desfavorable. Son muchas las preguntas y pocas las respuestas en salud. Por el momento, nuestro país, como muchos otros, atraviesa el aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el pasado 19 de marzo.

En Mendoza, las primeras dudas que se generaron fueron sobre la cosecha, si los trabajadores de viña iban a poder trabajar sin problemas o si la misma iba a estar prohibida como muchos de los trabajos que se han visto resentidos. Dicha pregunta fue respondida horas después por el propio gobernador, Rodolfo Suárez, quien aclaró que la cosecha es parte del artículo 6 (personas que quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio), punto 13: “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca”.

Días atrás la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva), expresó que “no se están cumpliendo con los protocolos de higiene”, por lo que le pidió a los trabajadores que no levanten la cosecha y se queden en sus casas. Dicha decisión enfureció a la industria y viñateros.

En este sentido, Miguel Ronco, intendente de Rivadavia y empresario de la vid de toda la vida, criticó con dureza a Foeva. “Los sindicatos son los que no quieren trabajar. Los trabajadores no se han opuesto. Hay que aprovechar el momento de la producción. El virus mata, pero el hambre también", expresó la máxima autoridad departamental, en diálogo con el programa Antes de ver el sol.

Ronco no disimuló su enojo y continuó: "Es el momento más importante de la cosecha, los trabajadores saben que es la posibilidad de hacer una diferencia económica. Las medidas de seguridad están. Un sindicato no puede prohibir un DNU de la nación, donde se permite el trabajo del agro. No se puede parar esto y mucho menos, hacer política ante esta situación. Deberían preguntar qué necesitan los trabajadores de la cosecha en vez de aprovechar esta pandemia para hacer política".

Por último, detalló: "Conozco la industria como la palma de mi mano. Nos quedan dos semanas de cosecha. Y reitero, las medidas de seguridad se están cumpliendo. Manteniendo distancia entre los cosechadores, lavándose bien las manos, la cosecha se puede realizar sin problemas", finalizó.