Primer caso de coronavirus en el tenis

Thiago Seyboth Wild, una de las revelaciones del circuito en este 2020, comunicó a través de sus redes sociales que tiene coronavirus. Después de reunir todos los síntomas, se sometió al test que arrojó resultado positivo.

El brasileño se convierte de esta forma en el primer tenista infectado con el COVID-19. Tanto Yaroslava Shvedova como Bernard Tomic se habían puesto en cuarentena en los últimos días tras presentar síntomas o haber estado en contacto con personas con el virus, pero no habían notificado el haber dado positivo en la prueba.

"¡Hola, estoy pasando por aquí para hacerles saber que terminé contrayendo Covid-19. El resultado salió hoy. Hace unos diez días tuve algunos síntomas. Tuve fiebre, me resfrié un poco, pero dentro de poco pasará el período de incubación de la enfermedad y estaré bien. Me he sentido bien durante los últimos días. Estoy informando principalmente para advertir a todos que tienen que quedarse en casa, tienen que tener cuidado con eso. Es una enfermedad grave, pero se puede controlar con la fuerza de todos", comunicó.

El jugador de 20 años, hace un par de semanas se consagraba en el ATP 250 de Santiago de Chile y se convirtió en el primero en ganar un torneo nacido en los 2000. Ese logro le permitió ascender hasta el puesto 114 del ranking mundial.

Su última actuación fue por la Copa Davis, en la caída 3-1 de Brasil frente a Australia, en Adelaida.