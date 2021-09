¿Por que los jóvenes prefieren trabajar para el Estado?

En los últimos años, el sector público incrementó su cartera laboral de manera sostenida y en Argentina actualmente más de la mitad de los trabajadores realizan alguna labor al estado, pero ¿por qué sucede esto?

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con el investigador de la Universidad Austral, Augusto Reina sobre este tema:

“Seis de cada diez argentinos prefieren trabajar en el sector público”

-¿Por qué 6 de cada 10 argentinos prefieren el empleo público que el privado?

-Este estudio lo hacemos hace años y hemos visto una evolución de la preferencia del Estado como ámbito de empleo, especialmente en los jóvenes.

“Lo siguiente es por qué una mayoría de los argentinos se inclinan en el sector público. Los valores negativos indican que el Estado brinda cierta estabilidad, es un poco el valor del Estado ante las crisis recurrentes y la inestabilidad que hay en el país ”, indicó el especialista.

Asimismo, destacó que para algunas personas hay otro valor que se tienen en cuenta “es la idea asociada donde trabajar para el Estado es trabajar para todos. Eso implica un halo de solidaridad, guiño al sector público que en el sector privado no está”.

A su vez, se entiende en muchos lugares que el empleo privado es sinónimo de “inestabilidad y trato impersonal”

-¿Cuál es el nivel m de estudios de esos jóvenes que prefieren lo público?

-El grupo de jóvenes de 23 años con un máster debe ser menos del 2% de la población y menos de 15% de la población argentina accede a un título universitario, eso es importante porque las capacidades competitivas que tiene para insertarse e ingresar al mundo privado son más limitadas.

“Nosotros después de hacer las encuestas hicimos estudios cualitativos, grupos focales en distintos lugares donde nos fuimos a indagar en profundidad. No tanto en qué piensan sino porqué. Ahí hay cierta idea sobre la baja laboriosidad del Estado y un trato menos impersonal, pero también cosas positivas como que si te pasa algo lo podés conversar con el jefe” manifestó

-¿Cómo visualizan el empleo privado?

-El dibujo del sector privado es que es muy estricto y poco contemplativo, deshumanizado. Lo que nosotros encontramos son estos rasgos, que implican un jefe que no tiene conciencia y no respeta procesos personales de cada uno, una empresa asociada a maximizare beneficios, que ha tenido crisis nacional que cierra la empresa y lo primero que corta son los empleados.

“Todos estos imaginarios hacen que el sector privado en lugar de ser un lugar de atracción es un lugar del que quiero huir” indicó y agregó: “Si me planto de la idea de que Argentina es un país con crisis recurrentes porqué voy a cometer el acto de ir al sector privado de que es más inestable desde lo personal”

¿Las provincias con mayor planta de personal estatal son las más pobres?

-Bueno, hay que reconocer dos cosas. En muchos lugares del interior del país ser empleado público no implica que sea tu única ocupación. También hay que tener en cuenta que las provincias con ingresos per cápita bajos y niveles de pobreza altos y menores niveles educativas las capacidades competitivas que muchas veces hacen que no puedan ingresar.

En tanto, explicó que el desafío argentino es encontrar el punto de equilibrio y lograr armonía. “Tienen que ser ámbitos de prestigio para crecimiento de profesionales”.