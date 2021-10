Un adolescente de 16 años fue brutalmente agredido durante el último fin de semana en una fiesta por rugbiers. El muchacho "está un poco mejor, más estable", según explicó su papá. Deberá ser sometido a una intervención quirúrgica por las múltiples fracturas ocasionadas en su rostro.

En diálogo con el programa En La Mira de FM 91.7, Marcelo Borgna, el papá del joven atacado se mostró alentado ante el avance en el cuadro de su hijo y resaltó que "nada justifica tanta violencia".

En ese sentido, sostuvo que llegarán "a las últimas consecuencias, porque lamentablemente todos los días hay casos de estos. Hoy me tocó a mí, mañana le puede tocar a otro".

Sobre la idea de que un episodio similar al ocurrido pudiera tocarle a su familia, el hombre expresó que lo consideró dentro de las posibilidades, aunque "uno nunca quiere que le pase".

En ese sentido, reflexionó: "Cuántas veces escuchamos decir 'quiero justicia por mi hijo', lamentablemente es una frase que se dice a diario en este país. Ahora me toca a mí, quiero justicia por él".

Borgna reconoció que, si bien siempre hay preocupación cuando los chicos salen, "sinceramente he quedado shockeado, estoy muy mal"

En medio de esta dolorosa situación destaca que tiene mucha comunicación con su hijo y que sostienen juntos una excelente relación; por eso aseveró que es "fundamental la contención familiar, está todo muy desvirtuado en esta sociedad que tenemos, se ha ido todo al diablo y estos hechos van a seguir sucediendo si no hacemos algo, sino tenemos un poco de empatía hacia el prójimo".

Finalmente, reiteró: "La vedad que no lo entiendo, no me entra en la cabeza".