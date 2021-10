NTVG lanzó el video de "Mi Ausencia" con la participación de Julio Bocca

"Muchas gracias a todos los grandes artistas y profesionales que trabajaron para hacer posible esta hermosa obra de arte". Esto puede leerse en la cuenta de Instagram de No Te Va Gustar junto a un pequeño adelanto de lo que es el video el video oficial de su último sencillo "Mi Ausencia".

Este tema forma parte de su más reciente plaza llamada Luz, la cual fue presentada en el mes de mayo y ya cuenta con varias canciones girando tanto en radios como en plataformas digitales. El clip de "Mi Ausencia" fue estrenado ayer viernes 15 de octubre en el canal de YouTube de la banda y cuenta con la participación especial del bailarín argentino Julio Bocca y la bailarina uruguaya Rosana Gil. Tal como lo describió NTVG en sus redes sociales, el video es una verdadera obra de arte que estuvo bajo la dirección de Ale Damiani y Oliver Lee Garland.

Un Bocca de 54 años al que se lo ve impecable, se entremezcla con sus movimientos con la experimentada bailarina, que actualmente Ballet Nacional del Sodre y supo ser parte del Cirque du Soleil. Arte puro se refleja en blanco y negro durante los casi 5 minutos que dura la canción. "El había visto otro video anterior, Venganza, y un poco en serio y un poco en broma, nos dijo que si necesitábamos un bailarín para el próximo video, lo llamáramos. Y le tomé la palabra" contó el cantante de la agrupación a Clarin, Emiliano Brancciari sobre cómo el bailarín llegó a formar parte de este proyecto.

Por su parte, Julio contó que se sorprendió al ser convocado por NTVG: "Yo estaba con la intención de hacer algo nuevo, diferente, los conozco, me gusta la banda y nos conocemos espiritualmente también. Y en el fondo pensaba: si se da, acepto. Pero no pensé que iba a ser tan rápido. Sabía que lo que se hiciera iba a ser con mucho cuidado, porque eso es algo que me preocupa y me importa. Y nos mandamos"

