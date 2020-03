Medidas locales afectan abastecimiento de alimentos

Una de las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández, garantizaba el abastecimiento de alimentos y mercaderías, como así otros insumos, en todo el territorio de la nación. Por eso, el transporte de cargas no disminuyó su presencia en las rutas nacionales y la entrega en tiempo y forma de la mercadería solicitada desde distintos puntos de la geografía argentina.

Lamentablemente, el momento de suma tensión que vive el país hace que sucedan cosas que han comenzado a demorar, al límite de trabar, ese abastecimiento que se pretendió desde Buenos Aires, sea normal. Esto sucede, porque a las normativas dictadas desde los gobiernos de la Nación y de las provincias, se suman las que en forma particular adosan muchos pueblos y ciudades. La más drástica es no permitir que camiones con esos alimentos ingresen a los centros urbanos. Punto muy engorroso para los conductores que no saben qué hacer con su carga. Cuestión que los choferes viven personalmente cuando muchas estaciones de servicios en las diferentes rutas no autorizan que los mismos puedan tan siquiera lavarse la cara, ni hablar de comer algo o descansar un rato.

La entidad que nuclea a las empresas de transportes de cargas, como Asociación de Propietarios de Transporte de Cargas Mendoza (APROCAM), realizaron un enérgico comunicado y llamado de atención, esencialmente a las autoridades nacionales.

Apropósito, El Ciudadano mantuvo diálogo periodístico con el presidente de la organización empresaria mendocina, Daniel Gallart, quien al referirse al problema dijo: “Hemos solicitado apoyo al Gobierno de la Nación, ya que trabajamos en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), donde el transporte de cargas, esencialmente alimenticias, es vital para abastecer a todo el país. Lo hacemos porque nos encontramos problemas de abastecimiento en las rutas”.

Al solicitarle detalles,explicó: “Los inconvenientes van desde el lógico y hasta necesaria detención de la unidad para que nuestros choferes puedan ducharse, descansar o alimentarse, algo que la mayoría no puede hacer por disposiciones en distintas localidades donde deben llegar o pasar nuestros camiones. Allí no nos dejan entrar, ni mucho menos detenernos unas horas, algo que suma un problema adicional a nuestra tarea”.

En los ingresos de los pueblos, los camiones son bloqueados

Ante la pregunta de nuestro diario si los impedimentos al transporte de cargas son en algunos lugares, respondió: “Esto pasa en todos los lugares del país. Hemos recibido denuncias de todo tipo por parte de nuestros conductores. Le doy un ejemplo, en la localidad sureña de Puerto San Julián (SantaCruz), donde el Supermercado La Anónima necesitaba abastecerse, el camión no podía entrar al pueblo. Se imagina usted que es un momento muy complicado para esos conductores, que están cansados, con muchos kilómetros por delante y deben soportar este estrés extra, innecesariamente".

Muy tenso, el empresario resaltó: “Todas las empresas con sus choferes están trabajando con la absoluta responsabilidad de su tarea, transportar alimentos y mercaderías, para que todo el país no caiga en desabastecimiento.Todo eso se lo hemos transmitido en las últimas horas al gobierno nacional desde nuestra Federación Nacional para acordar medidas que terminen con esta situación que cada vez es más complicada. Que esos acuerdos lleguen a autoridades de provincia o de cada pueblo donde llegan nuestros camiones. Donde le agregó que esas unidades llevan también medicamentos, insumos hospitalarios y hasta gestos solidarios con poblaciones alejadas”.

Gallart destacó además: “Nuestras acciones también se han encaminado con estaciones de servicios, como YPF, Shell y el resto, para que implementen en sus redes de todo el país, instrucciones que permitan que nuestros conductores no tengan inconvenientes para cargar combustibles, higienizarse, alimentarse o descansar. Se debe entender que estamos trabajando para atender esta grave contingencia”.