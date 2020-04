Más provincias se suman al uso de barbijos pero aseguran que son para el personal de salud

Las provincias de Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Tierra del Fuego y Entre Ríos, se sumaron este martes a la recomendación del uso del barbijo o máscara facial para circular por la vía pública durante la pandemia de coronavirus.

Esos distritos se sumaron a La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, Catamarca y la ciudad bonaerense de Zárate, que emitieron antes similares recomendaciones, a pesar de que la OMS y otros especialistas reiteran que el barbijo "es un insumo necesario para el personal de la salud".

El jefe de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz, Tomás Orduna, integrante del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia de coronavirus, pidió hoy "que la gente deje de ir a comprar" barbijos, ya que es un insumo clave que necesita el personal de salud.

"El uso de la máscara facial comunitaria o casera no tiene que ser un insumo tomado de la reserva que necesitamos para el equipo de salud, sino que pase (a ser usado) a partir de una confección casera", dijo Orduna a FM La Patriada.

Añadió que "el Ministerio de Salud va a sacar un tutorial para que la gente pueda fabricar máscaras" de modo casero.

En el mismo sentido se expresó la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, quien aseguró hoy que "reservar máscaras faciales para los trabajadores de la salud es esencial", y advirtió que "suministros limitados" de elementos de protección "pueden provocar una ola de infecciones prevenibles" entre médicos y enfermeros.

Profesionales de Mendoza se suman al pedido de no utilizar barbijo

El uso obligatorio de barbijo en Mendoza "no es una estrategia que tengamos que utilizar ahora", afirmó a Télam Gonzalo Vera Bello, director del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y Deportes de la provincia.

Vera Bello agregó: "No digo que no se vaya a utilizar probablemente en un futuro, en algunas semanas; pero en este momento no sería pertinente".

"Si existiera una transmisión sostenida, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en CABA, Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba, en esas situaciones sí deberíamos utilizarlo como estrategia de salud pública, pero mientras no tengamos una transmisión sostenida es mejor guardar esa carta para dentro de unas semanas más", argumentó.

Explicó que todos los casos confirmados de Covid-19 en Mendoza son "importados", es decir que tienen el nexo de haberlo contraído luego de un viaje al exterior o tener relación con alguien cercano que lo ha hecho.