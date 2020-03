La pandemia puso a la economía en un estado de parálisis de difícil pronóstico, que obliga a recalcular e ir tomando caminos sin demasiado tiempo de análisis. En esa perspectiva, el análisis del ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, muestra las fortalezas y debilidades con que, desde el Estado provincial, van sobrellevando una problemática que requiere cintura y capacidad de adaptación.

Desde el primer tramo del diálogo, deja en claro las dificultades para el sector público, pero más aún para muchos de los ciudadanos de a pie, señalando: “Es una situación dificilísima e impensada para todos. Es muy dura para un cuentapropista, un monotributista, a la muchísima gente que trabaja en la economía informal, y que de un día para el otro se encontró sin ningún tipo de ingreso”.

A la vez, en el marco de esas “situaciones muy complicadas”, como las califica, destacó: “Por suerte van llegando algunas buenas noticias, como las medidas que lanzó el Gobierno nacional”, en referencia a los $10 mil para aquellos sectores a los que la pandemia los dejó sin ingresos.

El ministro, a pesar de elogiar las medidas, puso algunas dudas en la implementación, marcando dificultades a la hora de bajarlas al llano. Sobre el monto en sí, aclaró que “todo va a ser poco, pero al Gobierno nacional también se le está achicando la economía”, y agregó: “Creo que son buenas medidas; me preocupa un poco lo operativo, cómo vamos a poder determinar quiénes son los que están trabajando en la economía informal, pero hay que hacerlo y sobre la marcha ir corrigiendo”.

Específicamente, una de las dudas pasa por la canalización de esos fondos, porque “hoy no tenemos bancos. ¿Cómo van a poder acceder los que no tienen una tarjeta? Hay créditos blandos, pero ¿cómo va a hacer la empresa para gestionar ese crédito? No quiero poner todo en contra, pero la medida la veo positiva y la implementación con muchísimas dificultades”, resaltó.

El plano provincial

Sobre la situación que le toca atravesar a Mendoza, explicó: “Estamos a media máquina, pero siendo optimistas, trabajando como corresponde desde nuestras casas. Es muy grato como hemos podido adaptarnos, aún con muchas limitaciones. Estoy conforme como pudimos tener hoy en funcionamiento las finanzas provinciales”.

También destacó la tarea de otras carteras. Por ejemplo, “en educación es increíble lo que han hecho, y sin un programa. Esfuerzos propios, con muchísimo buena predisposición, buena voluntad de los docentes, de los chicos”, y completó señalando: “Creo que en la Argentina se han tomado medidas muy rápidas, que ojalá den sus frutos, que este parate total que tiene costos gigantescos sea lo más corto posible”.

Para Nieri, el costo de la crisis “es imposible pronosticar, pero la caída de los recursos y la economía es muy profunda, el gran desafío es que no se extienda”. Y agregó: “Mendoza no escapaba de un gasto que crecía mucho más que los recursos, ya estábamos en una situación complicada. Los gastos son bastante inflexibles a la baja”, aunque resaltó que están “creciendo por algo que no se discute, los gastos en salud los instrumentamos lo más rápido posible”.

Claro que la crisis también despertó la especulación, y según el ministro, “se ven mezquindades, subas de precios increíbles. Pero hoy hay que comprar, después más adelante daremos las discusiones y haremos las denuncias que corresponden”.

También resaltó la necesidad de tener en claro las prioridades, “y lo más importante es el sistema de salud. Pero todos tenemos que hacer esfuerzos, y hacia ahí van las medidas que anunció Rodolfo Suarez”. Eso último en referencia a la baja de ingresos de los funcionarios, sobre la que amplió: “Los funcionarios no somos tantos, somos 330, de los cuales algunos están excluidos –los funcionarios de Salud y Seguridad, que están asignados a esto específicamente– y el número que se puede afectar es cercano a los 40 millones. Luego si hay mayores adhesiones el número puede ser mucho más grande”.

Los pronósticos

“Proyecciones tenemos siempre, pero hoy son muy de corto plazo”, explicó Nieri al ser consultado sobre los próximos pasos. “Con el gobernador estamos todos disponibles, con varias comunicaciones diarias, y todas las expectativas y las esperanzas son que esto dure poco. El impacto es fortísimo, ya este mes que es parcial notamos un impacto fuerte, y esperamos uno más fuerte para el próximo mes”. Sobre las posibilidades de enfrentarlo, manifestó la necesidad de que “no se corte la cadena de pagos. Esperamos poder pagar sueldos y mantener eso funcionando. No tenemos como algunos países una gran cantidad de fondos para afrontar la emergencia”.

También resaltó que “hay que ver la realidad de cada una de las provincias, hay algunas que están sin pagar sueldos de febrero, nosotros ya tenemos programado y ordenado lo de marzo, pero mucha gente la está pasando mal, entonces toman sentido las medidas que anunciamos. Es el momento de la solidaridad, hay una posibilidad muy grande de ejercerla”, y completó agregando: “La foto es cada día peor pero hoy no tenemos problemas de pago. Hay provincias que ya lo tienen, y si esto se extiende hasta las provincias más ordenadas van a caer en eso”.

Entre las posibilidades de auxilio de la Nación, en caso de necesitarse, mencionó a lo disponible para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son para situaciones de emergencia, una suma de más de $70 mil millones que están acumulados y no han sido distribuidos. “Estamos a la espera de una respuesta sobre eso”, informó.