La Voz Argentina tendrá una 5ta Coach

Todavía no hay fecha confirmada para el debut de una nueva edición de La Voz Argentina en la pantalla de Telefe, pero cada vez se conocen más datos del programa que tendrá a Marley en la conducción y a las estrellas de la música Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, como jurado.

En las ultimas horas, a través de las plataformas digitales del reality se informó que habrá un quinto coach, el cual no se verá por la pantalla chica, sigo que será el encargado de juzgar y entrenar a aquellos que vayan abandonando el certamen. ¿De que se trata todo esto?

Es que este año La Voz tendrá un spin off (o continuidad) en las redes sociales y en telefe.com que se llamará El Regreso, así como lo tiene Masterchef Celebity Argentina con su spin off llamado After Hours. En esta competencia los participantes que no son seleccionados en las distintas rondas del programa tendrán una segunda oportunidad de convertirse en La Voz Argentina.

La encargada de dar esta noticia fue la host digital de La Voz Argentina, Stefania Roitman, a través de la cuenta de Instagram del programa.

La pregunta que queda en el aire es ¿Quién será esta famosa quinta coach que se suma en El Regreso? Entre los comentarios en el posteo de IG del reality, las dos cantantes que más fueron nombradas por parte de los seguidores fueron: Tini y Emilia Mernes.

Desde telefe.com dieron algunas pistas de la artista que hará su debut en el programa. Estas son:

1 - Nació en Argentina, es oriunda de un pueblo del interior del país.

2 - Su edad ronda entre los 20 y 27 años.

3 - Es cantante de un género muy popular en Latinoamérica.

4 - Sus canciones tienen millones de reproducciones.

5 - Tiene un carisma muy especial, y es admirada por muchos jóvenes.